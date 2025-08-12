Büyükşehir’den sahillerde su tasarrufu hamlesi

Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yoğun kullanılan plajlarda su israfını önlemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre Kandıra Cebeci sahilindeki eski duş sistemleri, zaman ayarlı bas-çek duş vanalarıyla değiştirildi.

ESKİ SİSTEMLER YERİNİ AKILLI VANALARA BIRAKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kentte su tasarruf tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla önemli uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda Cebeci sahilinde bulunan duşlarda, eski tip musluklar yerine suyun 20-25 saniye akmasının ardından otomatik olarak kapanan modern vanalar takıldı. Böylelikle özellikle yaz yoğunluğunda açık unutulan muslukların oluşturduğu su israfının önüne geçilmesi hedeflendi.

SU İSRAFINA KARŞI ETKİN ÇÖZÜM

Yeni sistem, hem gereksiz su tüketimini engelledi hem de kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kadar suyu vererek tasarrufu teşvik etti. Bu sayede yaz aylarında artan plaj kullanımı sırasında su kaynaklarının verimli kullanılması sağlandı. Bu yaklaşım vatandaşlar tarafından oldukça beğeni topladı.

DUŞLAR BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Proje kapsamında yalnızca vanalar değil, duş başlıkları da yenilendi. Su tasarrufu sağlayan ve kullanımı daha pratik olan yeni duş vanalarının önümüzdeki dönemde diğer plajlarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.



(Erkan ERENLER)