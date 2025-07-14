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“O gecenin karanlığını yenen kardan aydınlık imandı”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda “Kardan Aydınlık” ifadesine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, “O gece karanlıkla örtülmek istenen milletin iradesi, imanıyla aydınlandı. Sessizliğin üzerine yükselen selâlar, ihanetin üstünü örten bir millet vicdanına dönüştü” dedi. Başkan Büyükakın’ın açıklaması şöyle:

'O gecenin karanlığını yenen kardan aydınlık imandı”

14 Temmuz 2025 Pazartesi 11:56

 KARDAN AYDINLIK

“15 Temmuz 2016 gecesi, bu millet tarihe geçecek bir iman ve irade destanı yazmıştır. O gece sadece bir darbe girişimi değil; bağımsızlığımıza, bayrağımıza, ezanımıza, geleceğimize topyekûn bir saldırı vardı. Ancak Türk milleti, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla sokaklara dökülerek bu saldırıya geçit vermemiştir. Tanklara gövdesini siper eden, kurşunlara imanıyla direnen milletimiz, bu toprakların bedel ödenerek vatan kaldığını bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz, sadece bir gecenin değil, yüzyıllardır süregelen diriliş ruhunun adıdır. O gece milletimiz, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi yekvücut olmuş, istiklaline uzanan elleri kırmıştır. Şehitlerimiz o gece canlarını vererek bu toprakların özgür kalmasını sağlamış, gazilerimiz onuruyla mücadele etmiş; hepimize büyük bir emanet bırakmıştır. 

Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz, kirli mahfillerde planlanarak FETÖ’nün taşeronluğuyla planlanmış hain bir kalkışmadır. Amaç, millet iradesini devre dışı bırakmak, Türkiye'yi yeniden vesayet zincirlerine mahkûm etmekti. Ancak milletimiz, bu hain saldırıya karşı onurlu bir direniş sergileyerek, istiklalini bir kez daha kendi elleriyle savunmuştur. 

Kocaeli, 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin en ön saflarında yer almıştır. Şehrimizin dört bir yanından yükselen selâlar, dualar ve tekbirler; hainlere karşı yürekten bir direnişe dönüşmüştür. Demokrasi nöbetleriyle meydanları sabaha kadar terk etmeyen Kocaeli halkı, o gece gösterdiği duruşla Türkiye’nin birlik ruhuna güç katmıştır.  

Bu yıl ki anma günümüzü adlandırdığımız, ‘Kardan Aydınlık’, o gecenin karanlığına rağmen milletimizin içinden doğan inancı, cesareti ve dirilişi temsil etmektedir. Gecenin sessizliğini parçalayan ezanlar, o hain pusunun ortasında yanan bir umut meşalesine dönüşmüştür. O yüzden 15 Temmuz, sadece geçmişin değil, geleceğin de teminatıdır. 

Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. O karanlık gecede can veren yiğitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Bu duygu ve sorumlulukla, tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’nda yapılacak anma programımıza davet ediyorum. Gelin, milletçe yazdığımız bu kutlu direnişi hep birlikte yâd edelim; aynı safta, aynı duada buluşalım.”

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