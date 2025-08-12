GENEL:
Büyükşehir’den üreticiye tavuk yemi ve ekipman desteği

Büyükşehir Belediyesi, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında bu yıl da üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli yaklaşık 15 bin tavuk, 100 ton yem ve çeşitli kümes ekipmanları desteği sağlanacak.

12 Ağustos 2025 Salı 09:23

 YEM VE EKİPMANLAR TESLİM EDİLDİ

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen projede, bu yıl yem ve kümes ekipmanları üreticilere teslim edildi. Üreticilere yumurta öncesi ve sonrası için toplamda 100 bin kilogram tavuk yemi, çeşitli sayılarda yemlik, suluk ve folluk dağıtıldı. Yerli ırk Atak-S cinsi tavukların dağıtımına ise önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

PROJEYE YOĞUN İLGİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın biyogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi’ne sahip ve şartları sağlayan üreticilere, 16-18 haftalık Atak-S cinsi yerli tavuklar yüzde 50 hibeli olarak verilecek. Bu cins tavuklar yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

 

KIRSALDAN KENTE GÖÇE KARŞI KATKI

Doğal ortamda beslenen ve hastalıklara dirençli yerli tavuklar sayesinde sağlıklı gıdaya erişim teşvik edilirken, kırsaldan kente göçün önlenmesi ve tersine göçün desteklenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda proje, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama ve beslenme hakkına da katkı sunuyor.

 

60 BİN TAVUK DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında önceki yıllarda üreticilere toplamda 60 bin tavuk, tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği sağlamıştı. Bu yıl da sürdürülen desteklerle üreticilerin yüzü gülmeye devam ediyor.

(Erkan ERENLER)

