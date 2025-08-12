ASAYİŞ:
KOSKEM, 1 haftada 183 boğulma olayını önledi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 4-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği müdahalelerle boğulma tehlikesi yaşayan 183 vatandaşın yaşama tutunmasını sağladı.

12 Ağustos 2025 Salı 11:00

 PROFESYONEL MÜDAHALE, KESİNTİSİZ GÜVENLİK

Vatandaşların güvenli bir deniz sezonu geçirmesi için her yaz sezonunda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı plajlarda hizmet veren Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 4-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği müdahalelerle 183 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan KOSKEM, modern ekipmanları ve eğitimli personeliyle Kocaeli genelindeki sahillerde 7/24 cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Bölge halkı ve tatilcilerin güvenliği için yoğun bir tempoyla çalışan ekipler, deniz sezonunun başladığı tarih olan 15 Haziran’dan bugüne kadar toplam 1.382 vatandaşın hayatını kurtardı.

 

YOĞUN KURTARMA FAALİYETLERİ CEBECİ VE KUMCAĞIZ’DA
KOSKEM ekipleri, 4-10 Ağustos tarihleri arasını kapsayan süreçte en çok Cebeci (64) ve Kumcağız (55) sahillerinde müdahale gerçekleştirdi. Diğer bölgelerde ise Kovanağzı’nda 11, Darıca’da 13, Bağırganlı’da 12, Kerpe’de 10, Seyrek’te 8, Bayramoğlu’nda 5, Miço’da 3 ve Sarısu’da ise 2 vatandaşın hayatı ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

 

İLK YARDIM VE AMBULANS DESTEĞİ
KOSKEM ekipleri, boğulma vakalarının yanı sıra sahil bölgelerinde ortaya çıkan sağlık sorunlarına da müdahale ederek, 16 kişiye ambulans ve ilk yardım hizmeti sağladı. Acil durumlarda sağlık kuruluşlarına hızlı ve güvenli ulaşım sağlanması için çalışmalar kesintisiz sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, KOSKEM’in özverili çalışmalarıyla vatandaşların güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu geçirmesi için sahil güvenliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

