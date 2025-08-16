GENEL:
Büyükşehirden Sahillere Temizlik

Büyükşehir Belediyesi, sahillerde düzenli temizlik çalışmaları yürüterek çevre kirliliğini önlüyor. Ekiplerin seferber olduğu çalışmalarla Kocaeli’nin plajları ve diğer tüm sahil kesimleri her tür atıktan temizlenerek hem bakımlı hem de pırıl pırıl oluyor.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:34

 SAHİLLER BÜYÜKŞEHİR’LE TERTEMİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahil ve plajların dolup taştığı bugünlerde yaptığı temizlik çalışmaları ile vatandaşlara temiz bir ortam sunuyor.

Bu kapsamda Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kocaeli’nin plajlarını ve sahillerini her tür atıktan temizleyerek bakımlı ve pırıl pırıl yapıyor.  Böylece sahilleri kullanan vatandaşlara temiz, güvenli ve konforlu alanlar sunuluyor. 

 

7 BİN KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mavi Takım ekipleri, temizlik çalışmaları kapsamında Körfez 60 Evler Sahili, Sekapark Plajyolu Sahili ve Karamürsel sahilinde sene başından bugüne kadar toplam 6 bin 963 kilogram atık toplarken, bu atıkların 5 bin 225 kilogramı sıfır atık prensibine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Böylece atıkların deniz ortamına karışarak deniz ekosistemine zarar vermesinin önüne geçildi. Sahillerin düzenli ve temiz görünümde kalması vatandaşın memnuniyetini kazandı.

 

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILIYOR 

Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosisteminin korunması için çalışmalarını sürdürülebilir bir misyon çerçevesinde ortaya koyuyor. Mavi Takım ekipleri tarafından toplanan 1.473 kilogram plastik, 1.918 kilogram cam, 52 kilogram kağıt ve 782 kilogram metal atık, ekonomiye kazandırılması amacıyla geri dönüştürme tesislerine götürüldü.

(Ömer İLGEÇ)

Anahtar Kelimeler
