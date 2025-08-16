GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Evleri projesinde ilk kazma vuruluyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş tarafından hayata geçirilecek Kartepe Evleri projesi için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. Projede ilk kazma önümüzdeki günlerde resmen vurulacak.

Kartepe Evleri projesinde ilk kazma vuruluyor

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:36

 SÖZLEŞME TAMAM, İNŞAAT BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş,. planlı kentleşme ve sürdürülebilir yaşam alanları hedefi doğrultusunda yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekliyor. Kent Konut A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan Kartepe Evleri projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Projenin yapım ihalesini kazanan Vians Proje Mühendislik ve Gündoğuran İnşaat firmaları ile sözleşme imzalandı.

 

12 BLOKTA 144 DAİRE İNŞA EDİLECEK

Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde bölgenin doğasıyla uyumlu modern yaşam alanları oluşturacak projenin inşaat süreci, yer tesliminden itibaren 7 gün içerisinde resmen başlayacak. Sahada mobilizasyon süreci başlarken, yüklenici firma kısa süre içinde hafriyat ve temel kazı çalışmalarına geçecek. 16 bin 800 metrekare alan üzerinde yükselecek proje, 12 blokta toplam 144 konuttan oluşacak.

 

BU PROJE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK

Modern mimari çizgileriyle tasarlanan Kartepe Evleri, yaşam kalitesini arttıran bir anlayışla planlandı. Konutların yanı sıra sosyal yaşam alanları, çocuk oyun parkları, spor alanları, otoparklar ve peyzaj düzenlemeleri de projede yer alacak. Aile odaklı mimarisi, sosyal donatı alanları ve güvenli yapısıyla sürdürülebilir bir yaşam alanı vaat eden projenin 365 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz” gibi Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz” gibi
En mutlu ‘Evet’ler bu salonda yankılanıyor En mutlu ‘Evet’ler bu salonda yankılanıyor
Büyükşehirden Sahillere Temizlik Büyükşehirden Sahillere Temizlik
Büyükşehir A Takımının Seka Tüneli Hizmeti Büyükşehir A Takımının Seka Tüneli Hizmeti
İstanbul’da Su Kaçağı Sorunlarına Kesin Çözüm: İstanbul Su Kaçağı Bulma Hizmetinizde! İstanbul’da Su Kaçağı Sorunlarına Kesin Çözüm:...
Savenis.com, İnegöl Mobilya Kalitesini Modern Dokunuşla Sunuyor Savenis.com, İnegöl Mobilya Kalitesini Modern Dokunuşla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cedit’te değişim, “Gece ve Gündüz”...
Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde aradan geçen 3 yılda yaşanan değişim havadan görüntülendi....

Haberi Oku