Körfez'de mavi dönüşüm

Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Körfezi'ni yeniden hayata döndürmek için hayata geçirdiği projelerin ne kadar yerinde olduğu, Başkan Tahir Büyükakın'ın paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

DEĞİŞİM KENDİNİ GÖSTERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılların kirliliğine maruz kalan İzmit Körfezi'ni eski günlerine geri döndürmek için yoğun mücadele veriyor. Hayata geçirilen çok sayıda proje ile İzmit Körfezi yeniden nefes almaya başladı. Bu projelerin en önemlilerinden biri de Dip Çamuru Temizliği. Proje kapsamında bugüne kadar 1.5 milyona yakın çamur çıkarılırken, Körfez'deki değişim de yavaş yavaş kendini gösteriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın'ın son paylaşımı, Dip Çamuru Temizliği Projesi'nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

KÖRFEZ ASIL ŞİMDİ MAVİYE DÖNDÜ

Deniz çamurdan arındırıldıkça, İzmit Körfezi de eski mavi günlerine kavuşmaya başladı. Başkan Büyükakın'ın, "Temizlenen Körfez kendini belli ediyor; fark tek bakışta anlaşılıyor. Dipten gelen diriliş dalga dalga yayılıyor, Körfez her gün biraz daha maviye kavuşuyor" ifadeleri ile paylaştığı fotoğraflarda, dip çamuru toplanan alan maviye dönmüş durumda. Çamur toplanmayan alan ise gri ve kahverengi renklerine sahip. İzmit Körfezi'ndeki değişim, proje ilerledikçe daha net bir şekilde ortaya çıkacak.



(Erkan ERENLER)