Kocaeli İtfaiyesi Çanakkale'ye gitti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Çanakkale'deki yangına müdahalede bulunmak için 3 araç ve 6 personelden oluşan itfaiye ekibinin yola çıktığını açıkladı.

12 Ağustos 2025 Salı 09:24

 RÜZGAR NEDENİYLE HIZLA YAYILDI

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün çıkan orman yangını, ne yazık ki rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Bazı mahalleler risk nedeniyle boşaltılırken, 2 binden fazla kişi, deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 kişiye hastanelerde müdahalede bulunuldu. Alevlerin sahile doğru ilerlemesi nedeniyle Çanakkale Boğazı da tedbir amaçlı, kısa bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına mücadelesi devam ederken, Kocaeli İtfaiyesi de Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

 

ÜÇ ARAÇ VE 6 PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 3 araç ve 6 personelden oluşan ekibin Çanakkale'ye hareket ettiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin hızla yangına müdahale edeceğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Çanakkale’deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" ifadesini kullandı.

(Erkan ERENLER)

