Antikkapı, vatandaşlara güvenilir ve sağlıklı hizmet sunuyor; Hijyen ve lezzetin adresinde gönüller rahat

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖRNEK GIDA GÜVENLİĞİ MODELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., kaliteli hizmet vizyonu ve uluslararası gıda güvenliği standartlarıyla Türkiye’ye örnek oluyor. Antikkapı A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin mutfağı konumunda olan Hızır 41; yemek, su, hava, personel el ve ekipman hijyen analizleri ile ürün kalitesi ve gıda güvenliğini doğruluyor. Üretimden servise kadar her aşamada titizlikle yürütülen kontroller ve analiz süreçleriyle vatandaşlara güvenilir, sağlıklı ve yüksek standartlarda hizmet sunuluyor.

GÜVEN VEREN LEZZET DURAKLARI

Restoran ve kafelerde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları konusunda endişe duyan vatandaşlar için Antikkapı A.Ş.’ye bağlı işletmeler güven veren bir durak olarak hizmet veriyor. İşletmelerin menüsündeki yemeklerin de üretildiği merkez olan Hızır 41, gıda güvenliği ve hijyen noktasında sıfır riskle çalışıyor. Düzenli periyotlarda gerçekleştirilen analizler ve gıda güvenliğini merkeze alan üretim modeliyle Türkiye’de ilk kez bu ölçekte hijyen standartları uygulanıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MUTFAKLARINDAN BİRİ

Hızır 41 tesisi, toplam 10 bin 350 metrekarelik alanda sıcak yemek, sebze hazırlık, unlu mamuller, ekmek, et işleme ve paketleme olmak üzere 6 farklı üretim bölümünde hizmet veriyor. Hızır 41, günlük 150 bin kişilik çorba, 20 bin kişilik üç çeşit yemek, 22 bin adet ekmek ve 3 ton yaş-kuru pasta üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kamu mutfaklarından biri olarak öne çıkıyor. Dev tesis sadece kapasitesi değil, tam kapsamlı hijyen alt yapısıyla da dikkat çekiyor.

HİJYEN ZİNCİRİ ÜRÜNÜN GİRİŞİNDE BAŞLIYOR

Hızır 41’de hijyen zinciri, ürünlerin tesise giriş anıyla başlıyor. Mal Kabul Departmanı’nda ambalaj, sıcaklık, fiziksel muayene ve son kullanma tarihi kontrolleri ISO 22000 ve Gıda Hijyen Yönetmeliği doğrultusunda titizlikle gerçekleştiriliyor. Ürünler bu ilk savunma hattı aşamasını geçmeden üretim alanına alınmıyor. Tesisin depolama bölümü ise hijyenin en kritik noktalarından biri olarak yönetiliyor. FIFO sistemiyle bozulma riski ortadan kaldırılırken, -40, -18 ve +4 derecelik soğuk depolarda sıcaklık ve nem değerleri gıda mühendisleri tarafından sürekli kayıt altına alınıyor.

SIKI PROSEDÜRLER, SIFIR RİSKLİ ÜRETİM

Üretim alanına giriş yapan personel; ayak tabanı dezenfeksiyonu, otomatik el dezenfektanı, turnike kontrollü geçiş ve koruyucu ekipman zorunluluğu gibi sıkı prosedürlerden geçiyor. Sebzeler ozonlu suyla yıkama makinelerinde işlenerek bakteri, virüs ve tarım ilacı kalıntılarından arındırılıyor. Kimyasal temizlik maddeleri yalnızca bakanlık onaylı ürünlerden seçilirken, tüm ekipmanlar renk kodu sistemiyle ayrılarak çapraz bulaşma tamamen engelleniyor. Bu uygulamalar, Hızır 41’in gıda güvenliğini en üst düzeyde sağlamasını mümkün kılıyor.