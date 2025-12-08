banner1216
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ormanya’nın gizli hazineleri uzmanlar ile keşfedildi; Mantar avıyla doğanın tadını çıkardılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da düzenlediği “Mantar Avı” etkinliği, uzman rehberler eşliğinde doğa keşfi, bilimsel inceleme ve gastronomiyi bir araya getirerek katılımcılara kapsamlı bir deneyim sundu.

Ormanya'nın gizli hazineleri uzmanlar ile keşfedildi; Mantar avıyla doğanın tadını çıkardılar

08 Aralık 2025 Pazartesi 09:53

 MANTAR AVI İLE DOĞA VE GASTRONOMİ BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilir turizmi güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen mantar rotalarından biri olan Ormanya’da özel bir “Mantar Avı” etkinliği düzenledi. Gastronomi uzmanı Uğur Batı ve mikoloji alanında yetkin Dr. Semra Erol’un rehberliğini üstlendiği etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen influencerların katılımları ile keyifli bir doğa buluşmasına dönüştü.

 

DOĞASEVERLER İÇİN YENİ BİR MACERA

Ormanya’nın masalsı noktalarından Balıklı Gölet’te başlayan etkinlikte katılımcılar, uzman rehber eşliğinde yürüyüş yaparak, bölgedeki mantarların gizemli dünyasını keşfetti. Rota üzerindeki Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu’nu ziyaret eden ekip, kuş halkalama çalışmaları hakkında bilgi alıp, halkalanan kuşların doğaya salınış anına tanıklık etti. Dr. Semra Erol, toplanan mantarları inceleyerek; yenilebilir, nadir ve dikkat edilmesi gereken türleri hakkında bilgiler verirken, mantarların ekosistemdeki yeri ve besin değerlerini de katılımcılara aktardı. Etkinlik, mantar kokoreç ikramıyla son bulurken, katılımcılar mantarın gastronomideki farklı kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı buldu.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN HEM BİLİM HEM DENEYİM FIRSATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş’in de eşlik ettiği ‘Mantar Avı’ etkinliği, katılımcıların hem nadir mantar türlerini keşfetmesini hem de mantarın ekosistemdeki rolü ve gastronomideki kullanım alanları hakkında bilgi edinmesini sağladı. Sahip olduğu zengin ekosistem, nadir mantar türleri ve doğal çeşitliliği ile Türkiye’nin en güçlü mantar gözlem bölgeleri arasında yer alan Ormanya, her yıl binlerce doğaseveri ağırlarken aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve gastronomi turlarına da ev sahipliği yapıyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Anadolu Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi Gebze Anadolu Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi
Kocaeli Büyükşehir’de hizmetin gecesi gündüzü yok; Şehir uykuda, Büyükşehir 7/24 iş başında Kocaeli Büyükşehir’de hizmetin gecesi gündüzü...
“HGS Park” döneminde sıra Karamürsel’de “HGS Park” döneminde sıra Karamürsel’de
Kocaeli gündüz başka gece başka güzel; Büyükşehir’in projeleri ışıltılı bir manzara sunuyor Kocaeli gündüz başka gece başka güzel; Büyükşehir’in...
PAPA NEDEN İZNİK'DE AYİN DÜZENLEDİ VE PALEKANON SAVAŞI NEDEN ÖNEMLİ? PAPA NEDEN İZNİK'DE AYİN DÜZENLEDİ VE PALEKANON...
Kocaeli, UITP Avrasya 2025 ile uluslararası ulaşım sahnesine çıkıyor Kocaeli, UITP Avrasya 2025 ile uluslararası ulaşım...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Anadolu Caddesi’ne Büyükşehir eli...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Anadolu Caddesi’nde ulaşım standardını...

Haberi Oku