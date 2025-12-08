Kocaeli Büyükşehir’den hayvancılığa güçlü destek; Damızlık koç desteği kuzulama oranlarında artış sağladı

DESTEK SAYESİNDE SÜRÜLER GÜÇLENDİ

Kocaeli’nin farklı ilçelerinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan damızlık koçlardan oldukça memnun. Destek sayesinde sürülerinin güçlendiğini belirten üreticiler, projenin doğrudan olumlu etkisini kısa sürede gördüklerini ifade ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan “Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamında 2025 yılında Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen 145 baş Karacabey Merinosu ırkı damızlık koç, yüzde 50 hibe ile geçen mayıs ayında yetiştiricilere teslim edilmişti. Kocaeli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin talebi üzerine yürütülen ve 466 işletmeyi kapsayan proje, il genelinde ve küçükbaş hayvancılıkta verimliliği ile genetik kaliteyi artırmayı hedefliyor.

VERİMLİLİK VE GENETİK KALİTE ARTIYOR

Yetiştiricilere dağıtılan kaliteli damızlık koçlar sayesinde doğan kuzu sayısında belirgin artış görüldü. Proje kapsamında güçlenen sürülerde yalnızca ikizlik ve üçüzlük kuzulama oranları değil, ırkın genel sağlık durumu da iyileşti. Daha sağlam yapılı ve hastalıklara dayanıklı koçlardan alınan verim, et ve süt kalitesine de yansıdı. Üreticiler, yeni nesil kuzuların daha sağlıklı olduğunu, etlerinin daha lezzetli ve süt verimlerinin önceki yıllara göre daha yüksek seyrettiğini belirtiyor. Destekleme uygulamasının hem ekonomik hem de genetik açıdan bölgedeki hayvancılığa büyük katkı sağladığı ifade ediliyor.

“EN KALİTELİ ANAÇLAR VERİLİYOR”

Büyükşehir Belediyesi’nin en kaliteli anaçları yüzde 50 hibeyle yetiştiriciye verdiğini söyleyen Kocaeli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çakır, “Birliğimiz 2010 yılında hayvan kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması amacıyla Tarım Bakanlığı’nın izniyle kuruldu. 2011 yılında Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa Halk Elinde Karacabey Merinos Islah Projesi yaptık, bu proje 2016’da bitti. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz konuyu ele aldı ve ıslah programını bütün il geneline yaydı. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla yürütüyoruz. İki yıldan beri gerek Karacabey’den gerek Bandırma’daki devlet üretme çiftliklerinden en kaliteli anaçları alıp yetiştiricimize yüzde 50 hibe desteği ile veriyor. Bu ilimizde çok büyük katkı sağladı. Şu anda üyelerimizin elindeki bütün hayvanların tamamını ıslah ediyoruz.” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE YENİ KAN GELDİ”

Birliğe kayıtlı anaç hayvan sayısının 30 bin civarında olduğunu belirten Çakır, “Birinci dönem 150, ikinci dönem 125 üyemiz faydalandı. Damızlık koç küçükbaş hayvancılığın temelini oluşturuyor. Koç kaynakları ilimize uzak olduğu için küçük işletmelerimizin koç temin etmesi zor oluyordu. Yıllardır damızlık koç değişimi yapılamayınca akrabalık oranı yükseldi, gen kaynaklarımız geriledi. Büyükşehir’in projesiyle yeni kan geldi” ifadelerini kullandı.

“ET VE SÜT ÜRETİMİNDE ARTIŞ OLDU”

Damızlık koçların hem üretici hem de kent ekonomisi için olumlu katkı sağladığını vurgulayan Çakır, “Bu koçları kullanmak suretiyle işsizlik oranımız düştü, bir birim hayvandan aldığımız canlı ağırlık verimi artmaya başladı. Et ve süt üretiminde artış oldu, tüketicimiz daha uygun fiyata et ve süt bulabiliyor. Yetiştiricilerin gelirleri arttığı için gençler köyden kente göç etmemeyi düşünüyor, babalarından işi devralıp devam ediyorlar. Son yıllarda genç kadınlardan çok talep geliyor. Şu anda 15-20 genç kadın üyemiz var. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Başkanımız gelene kadar böyle bir destek gündemde değildi. Kendileri geldikten sonra sektörümüze el attılar. Mazot, gübre, büyükbaş hayvancılık destekleri gibi çok yaygın bir tarım politikası izliyorlar. Çok teşekkür ediyorum, desteklerinin devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“İKİZLİK, ÜÇÜZLÜK ORANI ÇOK YÜKSEK”

Yüzde 50 hibeli koçlarla ırk değiştirdiklerini söyleyen Gebzeli üretici ve Pelitli Mahalle Muhtarı Fuat Atabey ise, “Burada 500 anaç koyun var. Kısıtlı bir alanda atadan dededen gelen bir meslek yapıyoruz. Güzel bir hayvancılık hastalığımız var. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten 3 senedir güzel bir katılım sağladı. Bize yüzde 50 hibeli koç dağıtımı yaptı ve bu sayede ırk değiştirdik. Hayvanlarımız tamamen Merinos ırkına döndü. Çok güzel verim alıyoruz. İkizlik, üçüzlük oranı çok yüksek. Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün çiftçimizin arkasında şekilde duruyor. Gübre desteği, mazot desteği, fide desteği… Bütün imkânlardan bizi yararlandırıyor, esirgemiyor. Kendilerine halkımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

KARACABEY MERİNOSU TÜRKİYE’NİN MİLLİ IRKI

Türkiye’nin yerli koşullarında geliştirilen milli ırk Karacabey Merinosu, hem yün hem de et yönünden yüksek verim sağlayan özellikleriyle öne çıkıyor. Erişkin koçlar 90-120 kg, koyunlar 60-85 kg canlı ağırlığa ulaşırken, 6 aylık kuzular 38-45 kg’a kadar büyüyor. İyi bakım ve kaliteli damızlık koç kullanımıyla ikizlik oranı yüzde 160-200’ü, birçok işletmede ise yüzde 220’yi aşıyor. Yün kalitesi dünya standartlarında inceliği 19-23 mikron arasında değişiyor, yıllık kırkımda koyun başına 3,5-5 kg, koç başına 5-7 kg temiz yün elde ediliyor. Karkas randımanı yüzde 50 civarında, et kalitesi oldukça yüksek. 90 yıldır Türkiye’nin iklim, mera ve hastalık koşullarına göre seçilerek ıslah edildiği için ithal merinos ırklarına göre çok daha dayanıklı olan Karacabey Merinosu, hızlı büyüme ve yüksek verimiyle yetiştiricilerin “bir numaralı damızlık tercihi” konumuna yükseldi. Üreticiler, bu ırkla yapılan çalışmaların kısa sürede sürü kalitesini ve işletme karlılığını artırdığını vurguluyor.





