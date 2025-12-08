banner1216
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yücel Boru Fen Lisesi’nde Bayrak Töreni

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ile birlikte Yücel Boru Fen Lisesi’nde düzenlenen hafta başı bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan protokol üyeleri, törenin ardından okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yücel Boru Fen Lisesi'nde Bayrak Töreni

08 Aralık 2025 Pazartesi 14:45

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ise öğrencilere seslenerek,

“Yücel Boru Fen Lisesi, ilçemizin en önemli eğitim kurumlarından biri. Sizlerin elde edeceği her başarı, ilçemizin ve ülkemizin kazanımıdır. Öğretmenlerimizle birlikte sizlere en nitelikli eğitimi sunmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Törende öğrencilere hitaben konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,

“Gençlerimizin bilimde, teknolojide ve akademik başarıda daha ileriye gitmesi için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Sizler bu ülkenin geleceği ve umut kaynağısınız” dedi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit konuşmasında,

“Disiplinli çalışma, milli değerlere bağlılık ve birlik ruhu sizleri başarıya taşıyan en önemli unsurlardır. Devlet olarak eğitim kurumlarımızı daha da güçlendirmek için tüm desteğimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında sınıfları gezen protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek hedeflerini dinledi. Okul idaresi, ziyaretin motivasyon kaynağı olduğunu belirterek protokole teşekkür etti.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını...
Kocaeli Büyükşehir’den hayvancılığa güçlü destek; Damızlık koç desteği kuzulama oranlarında artış sağladı Kocaeli Büyükşehir’den hayvancılığa güçlü...
Antikkapı, vatandaşlara güvenilir ve sağlıklı hizmet sunuyor; Hijyen ve lezzetin adresinde gönüller rahat Antikkapı, vatandaşlara güvenilir ve sağlıklı...
Ormanya’nın gizli hazineleri uzmanlar ile keşfedildi; Mantar avıyla doğanın tadını çıkardılar Ormanya’nın gizli hazineleri uzmanlar ile keşfedildi;...
Gebze Anadolu Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi Gebze Anadolu Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi
Kocaeli Büyükşehir’de hizmetin gecesi gündüzü yok; Şehir uykuda, Büyükşehir 7/24 iş başında Kocaeli Büyükşehir’de hizmetin gecesi gündüzü...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde soğukta kalmaması için arkadaşı tarafından sanayi sitesindeki iş yerine...

Haberi Oku