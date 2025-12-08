Yücel Boru Fen Lisesi’nde Bayrak Töreni

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ile birlikte Yücel Boru Fen Lisesi’nde düzenlenen hafta başı bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan protokol üyeleri, törenin ardından okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ise öğrencilere seslenerek,

“Yücel Boru Fen Lisesi, ilçemizin en önemli eğitim kurumlarından biri. Sizlerin elde edeceği her başarı, ilçemizin ve ülkemizin kazanımıdır. Öğretmenlerimizle birlikte sizlere en nitelikli eğitimi sunmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Törende öğrencilere hitaben konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,

“Gençlerimizin bilimde, teknolojide ve akademik başarıda daha ileriye gitmesi için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Sizler bu ülkenin geleceği ve umut kaynağısınız” dedi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit konuşmasında,

“Disiplinli çalışma, milli değerlere bağlılık ve birlik ruhu sizleri başarıya taşıyan en önemli unsurlardır. Devlet olarak eğitim kurumlarımızı daha da güçlendirmek için tüm desteğimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında sınıfları gezen protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek hedeflerini dinledi. Okul idaresi, ziyaretin motivasyon kaynağı olduğunu belirterek protokole teşekkür etti.





(Erkan ERENLER)