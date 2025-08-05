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22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki epilepsi hastası olduğu iddia edilen genç yatağında ölü bulundu.

22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

05 Ağustos 2025 Salı 12:25

 Olay, Çiftlik Mahallesi Ali Uçar Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Bahrican Tokay, ailesi tarafından yatakta hareketsiz şekilde bulundu. Endişelenen aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde, Tokay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışma sonrası cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 
  Olaya ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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