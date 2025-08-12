ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde bir yolcu yaralandı, araçlar ise hasar aldı.

2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

12 Ağustos 2025 Salı 09:27

 Kaza, Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Kullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobil ile E.A. yönetimindeki 41 APT 709 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 TR 070 plakalı Opel marka otomobilde bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın sebebi hakkında inceleme başlatılırken, trafik akışı kazadan dolayı bir süre duraksadı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOSKEM, 1 haftada 183 boğulma olayını önledi KOSKEM, 1 haftada 183 boğulma olayını önledi
Çocuğun cep telefonu hırsızlığı kamerada Çocuğun cep telefonu hırsızlığı kamerada
Jandarma personeli meslektaşı tarafından kazara bacağından vuruldu Jandarma personeli meslektaşı tarafından kazara...
Ünlü motor tutkunu geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü motor tutkunu geçirdiği kazada hayatını...
Yolcuyu demir sopa aile kovaladığı iddia edilen otobüs şoförü, polis gelince bıçağını boynuna dayadı Yolcuyu demir sopa aile kovaladığı iddia edilen...
Darıca'da fabrika yangını: 3 işletme hasar aldı Darıca'da fabrika yangını: 3 işletme hasar aldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KOSKEM, 1 haftada 183 boğulma olayını önledi
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Kocaeli Su Kazalarını...

Haberi Oku