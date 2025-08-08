Gebze Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak 63 yaşında hayatını kaybetti. Gebze Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Gebze Belediye Başkan Yardımcımız Dursun Ali Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Görev yaptığı süre boyunca, dürüstlüğü, mütevazılığı ve çalışkanlığı ile hem belediye ailemizin hem de hemşehrilerimizin gönlünde müstesna bir yer edindi. Her zaman halkın yanında olan, şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için gece gündüz demeden çalışan değerli başkan yardımcımızı, Gebze’mize kattığı hizmetler ve geride bıraktığı güzel hatıralar ile hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm Gebze halkına başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.

"Kıymetli yol arkadaşımı kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Kıymetli yol arkadaşım, Belediye Başkan Yardımcımız Dursun Ali Arslan’ı kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz. Onu; mütevazılığı, çalışkanlığı ve Gebze'mize yaptığı hizmetler ile hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine, kurumumuza ve tüm Gebze'mize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." paylaşımı ile haberi duyurdu.

Dursun Ali Arslan kimdir

1962 yılında Erzurum’un İspir İlçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini İspir’de, ortaokul ve liseyi Gebze İmam hatip lisesinde okudu. Ardından Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimlerden mezun oldu. 1988-1994 Yılları arasında Diyanet İşleri başkanlığında görev yaptı.1995 Yılında İstanbul Sultanbeyli Belediyesinde göreve başladı. Sultanbeyli belediyesinde görev yaptığı dönem süresince 1996-2003 yılları arasında Özel Kalem Müdürü görevini yürüttü. 2003-2019 yılları arasında yazı işleri müdürü, insan kaynakları müdürü, basın yayın ve halkla ilişkiler müdürü, kültür ve sosyal işler müdürü, teftiş kurulu müdürü, sosyal yardım işleri müdürü ve Ar-Ge müdürü görevlerini yürüttü. Aynı zamanda birçok Dernek-Vakıf-Sendika gb. STK’larda görev yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden sonra Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen Arslan, 06 Eylül 2021 de Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İHA