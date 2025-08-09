Büyükşehir’in ödüllü fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 12’ncisi düzenlenecek “4 Mevsim Kocaeli” adlı Ulusal Fotoğraf Yarışmasına başvurular başladı. Yarışma, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini objektiflerle buluşturmayı hedefliyor.

OBJEKTİFLER KOCAELİ’NİN GÜZELLİKLERİNE ODAKLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen ve fotoğraf sanatına gönül verenleri bir araya getiren “4 Mevsim Kocaeli XII. Ulusal Fotoğraf Yarışması” için geri sayım başladı. Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek olan yarışma; Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayında, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Kentin doğal, tarihi, kültürel ve sosyal güzelliklerini objektiflere taşımayı amaçlayan yarışma, Kocaeli’ni bir kez daha fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirecek.

YARIŞMANIN TEMASI: TURİST GÖZÜYLE KOCAELİ

Bu yıl “Turist Gözüyle Kocaeli” temasıyla gerçekleştirilecek olan yarışmada, kentin dört mevsim boyunca sunduğu güzellikler, katılımcıların objektiflerinden süzülerek görsel bir arşive dönüşecek. Kocaeli’nin turistik cazibesini, doğal zenginliğini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını belgeleyerek kentin hafızasına kalıcı bir katkı sağlamayı planlayan yarışmaya katılımın yüksek olması bekleniyor.

DÖRT KATEGORİDE KATILIM İMKÂNI

Yarışma; Kocaeli’nin dört mevsim boyunca sahip olduğu turizm potansiyelini yansıtacak şekilde dört ayrı kategoride düzenlenecek. Katılımcılar, “Kocaeli’de Turizm”, “Kocaeli’de Doğa ve Manzara”, “Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam” ile “Büyükşehir Kocaeli” başlıkları altında eserlerini sergileyebilecek. Bu kapsamda Mavi Bayraklı plajlardan doğa yürüyüş parkurlarına, kırsal yaşamdan Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine kadar pek çok farklı konunun fotoğraf karelerine yansıması bekleniyor.

KAZANANLARA BÜYÜK ÖDÜLLER VERİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada dereceye giren fotoğrafçılar büyük ödüllerle ödüllendirilecek. Her bir kategori için birincilik ödülü 40.000 TL, ikincilik 25.000 TL, üçüncülük 15.000 TL, mansiyon 10.000 TL ve sergilemeye hak kazanan eserler için 2.500 TL para ödülü takdim edilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ

Yarışmaya katılım yalnızca dijital ortamda sağlanacak. Başvurular, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/4-mevsim-kocaeli-xll-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Detay - 4 Mevsim Kocaeli Xll. Ulusal Fotoğraf Yarışması Yarışma Açıklaması Yarışmanın amacı, fotoğraf sanatı aracılığı ile 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli’nin doğal, turistik, sosyal, kültürel ve tarihi öğelerini belgeleyerek; kentimizin tanınırlığını ve marka değerini arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmaktır. Yarışmanın teması, “Turist Gözüyle Kocaeli ... tfsfonayliyarismalar.org

üzerinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 10 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yarışmanın seçici kurulu, kazanan eserleri 19 Aralık 2025 tarihinde değerlendirecek ve sonuçlar 23 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜM FOTOĞRAF SEVERLER YARIŞMAYA DAVETLİ

Fotoğraf sanatına ilgi duyan herkes; doğa, kültür ve kent yaşamı temalarını buluşturan bu özel yarışmaya davet ediliyor. Detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar, yarışma web sitesini ziyaret edebilir ya da 0530 469 67 98 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir.





(Erkan ERENLER)