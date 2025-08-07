ASAYİŞ:
2 otomobil kazaya karıştı: Yaya ve sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yayanın ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

07 Ağustos 2025 Perşembe 11:19

 Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Karaahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayanın ve Volkswagen marka 34 LM 3251 plakalı araba ile Nissan marka 41 BBC 282 plakalı 2 otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaya ve 41 BBC 282 plakalı otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. 
  Kaza sebebiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
