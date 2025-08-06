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Rampadan inen kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampadan inen kamyonet, kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rampadan inen kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

06 Ağustos 2025 Çarşamba 09:47

 Kaza, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. idaresindeki 41 KP 051 plakalı kapalı kamyonet, rampadan indiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü G.A., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
  Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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