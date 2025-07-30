Darıca’ya çevreci yatırım

Daha temiz bir çevre anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle ekonomi ve doğaya katkı sağlayan Darıca Belediyesi, çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyerek sıfır atık hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Toplama, ayrıştırma ve presleme işlemlerinin yapılacağı modern bir geri dönüşüm tesisi kısa sürede hizmete başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan ve çevreye duyarlı örnek projeler geliştiren Darıca Belediyesi, sıfır atık konusunda yeni bir çalışma daha başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen ve yaklaşık 12 milyon TL bütçe ile hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tesisin, kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Tesis sayesinde geri dönüşüm süreçleri daha verimli hale gelecek, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanacak.

GÜNLÜK 70 TON KAPASİTE

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Toplama, Ayrıştırma ve Presleme işlemlerinin yapılacağı geri dönüşüm tesisinde günlük 70 ton atık işleme kapasitesi bulunacak. Başta ambalaj atıklar, kartonlar, plastik atıklar, pet şişeler ve ince metaller olmak üzere birçok geri dönüştürülebilir materyal, tesiste ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılacak. Tam otomasyonla çalışacak olan sistem sayesinde hem atık yönetimi profesyonel bir düzeye taşınacak hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir katkı sağlanmış olacak.

BIYIK: ‘HEM ÇEVREYİ KORUYACAĞIZ HEM EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ’

Tesisi inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sıfır atık konusunu önemsediklerini ifade ederek “Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hareket ediyoruz. Geri dönüşüm tesisi projemizle hem çevremizi koruyacağız hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Sıfır atık vizyonuna uygun olarak attığımız bu adımın, ilçemiz için büyük bir kazanım olacağına inanıyoruz. Çevre bilincini yaygınlaştırmaya ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Darıca bırakmaya kararlıyız. Bakanlığımız ile birlikte daha temiz bir Darıca anlayışıyla hayata geçirdiğimiz proje ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.



(Erkan ERENLER)