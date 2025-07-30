Darıca’ya çevreci yatırım

GÜNLÜK 70 TON KAPASİTE
Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Toplama, Ayrıştırma ve Presleme işlemlerinin yapılacağı geri dönüşüm tesisinde günlük 70 ton atık işleme kapasitesi bulunacak. Başta ambalaj atıklar, kartonlar, plastik atıklar, pet şişeler ve ince metaller olmak üzere birçok geri dönüştürülebilir materyal, tesiste ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılacak. Tam otomasyonla çalışacak olan sistem sayesinde hem atık yönetimi profesyonel bir düzeye taşınacak hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir katkı sağlanmış olacak.
BIYIK: ‘HEM ÇEVREYİ KORUYACAĞIZ HEM EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ’
Tesisi inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sıfır atık konusunu önemsediklerini ifade ederek “Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hareket ediyoruz. Geri dönüşüm tesisi projemizle hem çevremizi koruyacağız hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Sıfır atık vizyonuna uygun olarak attığımız bu adımın, ilçemiz için büyük bir kazanım olacağına inanıyoruz. Çevre bilincini yaygınlaştırmaya ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Darıca bırakmaya kararlıyız. Bakanlığımız ile birlikte daha temiz bir Darıca anlayışıyla hayata geçirdiğimiz proje ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
(Erkan ERENLER)