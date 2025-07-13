Kick boksta Çayırova’ya Türkiye şampiyonluğu geldi

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün kick boks branşı sporcuları, başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. 1-12 Temmuz tarihlerinde İzmir’de düzenlenen TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda genç erkekler 71 kg full contact dalında müsabakalara çıkan Taha Demir, Türkiye şampiyonu olurken, büyük bayanlar +70 kg full contact dalında da Sinem Erdoğan Türkiye ikincisi oldu.

Spor kenti Çayırova’ya İzmir’den iki madalya birden geldi. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü kick boks sporcuları Taha Demir ve Sinem Erdoğan, İzmir’de katıldıkları TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na damga vurdu. 1-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, Taha Demir altın, Sinem Erdoğan ise gümüş madalyayı boynuna taktı. düzenlenen TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda genç erkekler 71 kg full contact dalında müsabakalara çıkan Taha Demir, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yine aynı turnuvada mücadele eden Sinem Erdoğan ise, Büyük Bayanlar +70 kg full contact dalında gümüş madalyayı boynuna geçirdi. Aynı turnuvadan gelen bir Türkiye şampiyonluğu, bir de Türkiye ikinciliği başarısı ise Çayırovalıların göğsünü kabarttı.

“SPORCULARIMIZI VE ANTRENÖRLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Türkiye Şampiyonu Taha Demir. Türkiye İkincisi Sinem Erdoğan. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularımız, Kick Boks branşında elde ettikleri büyük başarılarla göğsümüzü kabarttı! Genç Erkekler 71 kg Full Contact kategorisinde mücadele eden sporcumuz Taha Demir, Türkiye Şampiyonu oldu. Büyük Bayanlar +70 kg Full Contact kategorisinde yarışan sporcumuz Sinem Erdoğan ise Türkiye İkinciliği kazandı. Sporcularımızı ve onları yetiştiren kıymetli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” açıklamalarında bulundu.



(Ömer İLGEÇ)