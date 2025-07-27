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KÜLTÜR VE SANAT:
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Kocaeli'nin Marka Değerleri

Belgesel yayıncılık'ın sunduğu Kocaeli'yi Tanıyorum projesi için yapılan 4 kısa tanıtım filmi Kocaeli'nin kültürünü, doğaya verilen önemi ve marka değerlerini tanıtmayı amaçlıyor.

Kocaeli'nin Marka Değerleri

27 Temmuz 2025 Pazar 20:27

  Kocaeli’nin doğal zenginlikleri, kültürel mirası, coğrafi işaretli lezzetleri ve marka değeri taşıyan yerel ürünleri, dört ayrı tanıtım filminde tüm yönleriyle ele alındı. Ormanya Tanıtım Filmi’nde doğanın kalbindeki yaşam, sürdürülebilir üretim ve doğal ürünlerin hikâyesi anlatılırken; Kocaeli Türküleri Tanıtım Filmi, şehrin ruhunu ve geçmişten bugüne taşınan müzikal hafızasını yansıtıyor. Kocaeli Lezzetleri Tanıtım Filmi ise dağ köylerinden kıyı sofralarına uzanan zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor. Son olarak, Kocaeli Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtım Filmi, kente özgü ve tescillenmiş değerlerin tanıtımına katkı sunuyor.

  Bu dört film, bir araya geldiğinde Kocaeli’nin doğasını, kültürünü, üretim gücünü ve yerel kimliğini bütünsel bir bakış açısıyla ortaya koyuyor. Kocaeli’nin markalaşma yolculuğuna ışık tutan bu çalışmalar, hem yerel kalkınmaya hem de kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.


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