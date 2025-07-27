Bu dört film, bir araya geldiğinde Kocaeli’nin doğasını, kültürünü, üretim gücünü ve yerel kimliğini bütünsel bir bakış açısıyla ortaya koyuyor. Kocaeli’nin markalaşma yolculuğuna ışık tutan bu çalışmalar, hem yerel kalkınmaya hem de kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Kocaeli'nin Marka Değerleri
Belgesel yayıncılık'ın sunduğu Kocaeli'yi Tanıyorum projesi için yapılan 4 kısa tanıtım filmi Kocaeli'nin kültürünü, doğaya verilen önemi ve marka değerlerini tanıtmayı amaçlıyor.
Bu dört film, bir araya geldiğinde Kocaeli’nin doğasını, kültürünü, üretim gücünü ve yerel kimliğini bütünsel bir bakış açısıyla ortaya koyuyor. Kocaeli’nin markalaşma yolculuğuna ışık tutan bu çalışmalar, hem yerel kalkınmaya hem de kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.