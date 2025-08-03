Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi

HEDEF; VELİLERİ BİLGİLENDİRMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında gerçekleştireceği Konservatuvar Yetenek Sınavları öncesinde İzmit ve Gebze’de hazırlık ve rehberlik programı düzenleyecek. Program, Konservatuvarın; Müzik, Resim, Görsel ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin sınavlarında çıkacak sorularla ilgili öğrenci velilerini bilgilendirmeyi hedefliyor.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 6 AĞUSTOS

Yetenek sınavları için önemli bir altlık teşkil edecek program için başvuru süresi başladı. Eğitimlere katılmak isteyen veliler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerindeki linki kullanarak başvurularını yapabilecek. Başvuru süresi 6 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

EĞİTİMLER İZMİT VE GEBZE’DE OLACAK

Resim ve Müzik Bölümlerinin eğitimleri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda; Bale Bölümü’nün eğitimi SDKM Bale Salonu’nda yapılacak. Gebze’deki eğitimler ise Gebze Konservatuvar Binası’nda verilecek. Eğitimler 11.00 ile 16.00 arasında ve dört seans halinde gerçekleştirilecek.

YETENEK SINAVINDA NELER SORULACAK?

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın hazırlık ve rehberlik programı hem veliler hem de öğrenciler için büyük önem taşıyor. Zira sınavlarda yaşanan “ne sorulacak?” endişesi yapılacak bilgilendirme sayesinde ortadan kalkacak. Seminerlerde konservatuvar eğitmenleri tarafından yetenek sınavlarında çıkacak sorularla ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Kocaeli’nin sanat eğitimi konusunda tartışmasız en önemli kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve eğitimi ile ilgili de brifing verilecek.



(Erkan ERENLER)