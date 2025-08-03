KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Eylül ayında gerçekleştirilecek Yetenek Sınavları öncesinde İzmit ve Gebze’de hazırlık ve rehberlik programı düzenleyecek.

Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi

03 Ağustos 2025 Pazar 09:50

 HEDEF; VELİLERİ BİLGİLENDİRMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında gerçekleştireceği Konservatuvar Yetenek Sınavları öncesinde İzmit ve Gebze’de hazırlık ve rehberlik programı düzenleyecek. Program, Konservatuvarın; Müzik, Resim, Görsel ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin sınavlarında çıkacak sorularla ilgili öğrenci velilerini bilgilendirmeyi hedefliyor.

 

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 6 AĞUSTOS

Yetenek sınavları için önemli bir altlık teşkil edecek program için başvuru süresi başladı. Eğitimlere katılmak isteyen veliler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerindeki linki kullanarak başvurularını yapabilecek. Başvuru süresi 6 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. 

 

EĞİTİMLER İZMİT VE GEBZE’DE OLACAK

Resim ve Müzik Bölümlerinin eğitimleri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda; Bale Bölümü’nün eğitimi SDKM Bale Salonu’nda yapılacak. Gebze’deki eğitimler ise Gebze Konservatuvar Binası’nda verilecek. Eğitimler 11.00 ile 16.00 arasında ve dört seans halinde gerçekleştirilecek.

 

YETENEK SINAVINDA NELER SORULACAK?

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın hazırlık ve rehberlik programı hem veliler hem de öğrenciler için büyük önem taşıyor. Zira sınavlarda yaşanan “ne sorulacak?” endişesi yapılacak bilgilendirme sayesinde ortadan kalkacak. Seminerlerde konservatuvar eğitmenleri tarafından yetenek sınavlarında çıkacak sorularla ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Kocaeli’nin sanat eğitimi konusunda tartışmasız en önemli kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve eğitimi ile ilgili de brifing verilecek.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya Eğlendi Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya...
Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı
Milli İrade Meydanı’nda sinema keyfi bir başka güzel Milli İrade Meydanı’nda sinema keyfi bir başka...
Kocaeli'nin Marka Değerleri Kocaeli'nin Marka Değerleri
KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu
Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başladı Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları Başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler...
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Enderun Çocuk Atölyem Parkta” etkinlikleri kapsamında Arapçeşme...

Haberi Oku