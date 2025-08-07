ASAYİŞ:
Kocaeli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2025 Perşembe 09:31

  Kaza, Şekerpınar - Gebze Bağlantı Yolu D-100 Karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Boz idaresindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 YA 3831 plakalı kamyon ile 34 UZ 0041 plakalı silo yüklü tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü Hüseyin Boz araçta sıkıştı. 
  Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boz'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. 
  Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 
  Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olaya karışan kamyon ve tır sürücüsü gözaltına alındı. 


İHA
