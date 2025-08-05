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Çayırova’da riskli yapıların yıkımına başlandı

Çayırova Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan riskli alandaki yapılarda yaşayan vatandaşların TOKİ konutlarına taşınması sonrası, eski yapıların yıkımına Büyükşehir tarafından başlandı.

Çayırova'da riskli yapıların yıkımına başlandı

05 Ağustos 2025 Salı 10:20

 VATANDAŞLAR YENİ KONUTLARA TAŞINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çayırova Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yaklaşık 6.19 hektarlık riskli alan içerisindeki yapılarda yaşayan vatandaşların 2025 yılı itibariyle TOKİ konutlarına taşınması sonrasında riskli alandaki 81 eski yapının yıkımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı.

 

ESKİ YAPILARI BÜYÜKŞEHİR YIKIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çayırova ilçesi Şekerpınar bölgesi Cumhuriyet Mahallesinde otoyol bağlantı yolunun hemen yanında bulunan, deprem ve afet yönünden riskli görülen yapılarda oturan vatandaşlar bölgeye yakın bir alana TOKİ tarafından inşa edilen modern ve sağlam konutlara yerleştirildi. 61 bin 900 metrekare alan üzerindeki eski, riskli bölgedeki 81 yapının yıkımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekleştiriyor. Yıkım çalışmaları ile çarpık yapılaşma ve gecekondulaşmanın şehre verdiği estetik zararın da önüne geçilmiş olunacak.

 

HAK SAHİPLERİ ANAHTARLARINI ALDI

Deprem ve diğer afetlere yönelik hazırlık kapsamında vatandaşların daha güvenli yapılarda yaşamasını amaçlayan TOKİ, Çayırova Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesinde bulunan riskli alandaki vatandaşların, bölgenin hemen yanındaki rezerv alanda inşa ettiği konutlara geçişini sağladı. Rezerv alanda 2022 yılında başlanarak inşa edilen modern 119 konutun anahtarları, kura çekimi yapılarak hak sahiplerine 2025 yılı itibariyle teslim edildi.

(Emre KAHRAMAN)

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