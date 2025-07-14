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Srebrenitsa'da 30. yıl acısını paylaştılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde Bosna Hersek'te anma törenlerine katılarak acıyı paylaştı.

Srebrenitsa'da 30. yıl acısını paylaştılar

14 Temmuz 2025 Pazartesi 12:08

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Srebrenitsa'daki anma törenlerine katılarak, hayatını kaybeden masumlar için düzenlenen cenaze namazında hazır bulundu. Anıt mezarlıkta dualar etti, soykırım müzesini ziyaret ederek yaşananların ağırlığını hissetti. Baraçlı, "Burada yaşanan acı, sadece Bosna'nın değil, insanlığın ortak yarasıdır." sözleriyle yaşanan trajedinin önemine dikkat çekti. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 7 şehidin defnedildiği törende binlerce kişi, acının hafızalardan silinmemesi için dualar etti. Baraçlı da bu hüzünlü anlarda halkla birlikte saf tutarak, insanlık onuruna yapılan bu büyük saldırının unutulmaması gerektiğini vurguladı. 
 
  "Yaşanan acılara sessiz kalmayacağız" 
  Anma törenlerinde, büyükşehir belediyesinin dağıttığı özel şapkalar büyük ilgi gördü. Dr. Baraçlı, şapka dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet ederek destek mesajlarını iletti. Vatandaşlar, Kocaeli'den gelen bu anlamlı destek ve ikramlar için teşekkürlerini dile getirdi. Srebrenitsa'da hayatını kaybeden masum insanlara Allah'tan rahmet dileyen Baraçlı, "Bu topraklarda yaşanan acılar, yalnızca geçmişimizin değil, insanlığın ortak yarasıdır. Burada yatan her şehit, unutulmaması gereken bir insanlık dramının simgesidir. Başkanımız Tahir Büyükakın önderliğinde, büyükşehir olarak bu bilinçle dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acılara sessiz kalmayacağız. Türkiye yüzyılı vizyonuyla, gelecek nesillere umutla bakmak ve dayanışmayı büyütmek için çalışıyoruz." sözleriyle dayanışmanın ve umudun önemini bir kez daha hatırlattı. 
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