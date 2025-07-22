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Kaymakam Özyiğit Kurum Müdürlerini Topladı

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit Başkanlığında Gebze Belediyesi toplantı salonunda ilgili kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakam Özyiğit Kurum Müdürlerini Topladı

22 Temmuz 2025 Salı 17:55

 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023/2030) ve Eylem Planı(2023/2025)”Koordinasyon”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon ”, “Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlar arası İşbirliği ve Komisyon İlçe Koordinasyon” ve “Aile Yılı Faaliyetleri” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Roman vatandaşlara yönelik çalışmalarda ilçemizde kurumlar arası bağlantı ve eşgüdümün sağlanması, Roman çalışma grubunun faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi konular görüşüldü.

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısında şiddet mağdurlarının yaşam hakkı ile fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün korunması hususunda alınacak önlemler ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması gibi konular görüşüldü.

Çocuk Koruma Kanuna göre ilgili yönetmeliğin belirlediği koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arası bağlantı, uyum, düzen ve eşgüdümün sağlanmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Aile yılı faaliyetleri kapsamında ailenin korunması, güçlendirilmesi, karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılması, ülkemizin sosyal kalkınmasını desteklemek üzere aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi ve bu sayede sosyal refahın arttırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde aile ve sosyal hizmetler bakanlığı koordinasyonunda belirlenen stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı eylem planları doğrultusunda ilçemizde ilgili kurumlarca gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirildi

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit tüm toplantılarda kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak kurum müdürlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.


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