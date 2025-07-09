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SPOR:
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Körfez'de kuşak sınavı yapıldı

Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan kuşak sınavına 23 sporcu katılarak başarıyla kuşak atladılar. Karatecilerin ter döktüğü sınava sporcu aileleri de büyük ilgi gösterdiler. Sınavlarını başarıyla vererek terfi eden sporculara belgeleri verilere yeni kuşakları takıldı.

Körfez'de kuşak sınavı yapıldı

09 Temmuz 2025 Çarşamba 10:03

 Karete sıkı bir disiplin gerektirir 
 Körfez Gençlerbirliği SK ve Karate Milli Antrenörü Şaban Ağaya tarafından yapılan Kyu sınavı heyecanlı bir atmosferde yapılırken, bir üst kuşağa terfi eden sporcular büyük mutluluk yaşadılar.  
 Şaban Ağaya, karatenin sıkı disiplin ve spor etiği gerektiren bir spor dalı olduğunu belirterek "Spor ahlakı verilen çocukların hayatlarına daha düzenli devam ettiği ve birçok kazanımlarının olduğu bilinen bir gerçektir. Psikolojik ve fizyolojik gelişmelerinin yanı sıra sosyal gelişimleri ve özgüvenlerinin de artmasına da büyük katkıda bulunuyor. Sınava giren sporcularımızı tebrik ediyoruz. Ailelerinden alacakları destekle karate sporunu kendilerine hayat felsefesi yaparak sürdürmelerini diliyorum. Sporcularımızı, ailelerini, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve bizleri her zaman maddi ve manevi olarak destekleyerek her türlü imkanı sağlayan Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e çok teşekkür ediyorum. Körfez İlçemiz sportif yatırım, çalışma ve etkinliklerle büyük bir ivme kazanarak Kocaeli ve ülke genelinde önemli bir yer edinmeye başladı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübümüz başarılı sporcuların adresi oldu" dedi. 


İHA
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