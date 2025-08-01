Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda hazırlıklar tam gaz

DUVAR BOYAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
7’den 70’e tüm Çayırovalıların faydalanabileceği bir tesis olarak tasarlanan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda iç tefrişat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte Çayırova Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda bulunan basketbol sahasında da duvar boyama çalışmaları sürüyor. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandıktan sonra, Çayırova’ya basketbolu sevdiren ve Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de sporseverleri ağırlayacak proje, en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulması amaçlanıyor.
(Erkan ERENLER)