Kültür ve Sanat Eskihisar’da Buluştu

Eskihisar Kalesi Restorasyon Sonrası İlk Kez Ziyaretçileriyle Buluştu
Gebze Belediyesi tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşan Eskihisar Kalesi, düzenlenen etkinliklerle birlikte adeta kültürel bir cazibe merkezine dönüştü. Yapılan peyzaj ve çevre düzenlemeleri sayesinde hem ziyaretçilerin konforu artırıldı hem de kalenin tarihi dokusu ön plana çıkarıldı.
Etkinlik Gebzelilerden Tam Not Aldı
Halka açık ve ücretsiz olarak sunulan etkinlikler boyunca Gebzeliler, hem tarihi bir mekânda vakit geçirme hem de kültür ve sanatla iç içe olma fırsatı buldu. Eskihisar Kalesi’nin ev sahipliği yaptığı bu özel program, katılımcıların hafızasında güzel anılar bıraktı. Gebze Belediyesi’nin kültürel etkinliklere verdiği önemle gerçekleşen bu organizasyon, bölge halkından tam not aldı.
(Emre KAHRAMAN)