KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kültür ve Sanat Eskihisar’da Buluştu

Gebze Belediyesi tarafından 25 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür ve Sanat Akşamları, on gün boyunca süren etkinlikleriyle Gebzelilere kültür ve sanat dolu yaz akşamları yaşattı.

Kültür ve Sanat Eskihisar'da Buluştu

05 Ağustos 2025 Salı 10:18

 Eskihisar Kalesi’nin tarihi dokusunda gerçekleşen etkinlik serisi; sinema gösterimlerinden konserlere, sahne performanslarından çeşitli kültürel buluşmalara kadar pek çok farklı organizasyona ev sahipliği yaptı. Her akşam farklı bir etkinlikle katılımcıları ağırlayan program, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti.

Eskihisar Kalesi Restorasyon Sonrası İlk Kez Ziyaretçileriyle Buluştu

Gebze Belediyesi tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşan Eskihisar Kalesi, düzenlenen etkinliklerle birlikte adeta kültürel bir cazibe merkezine dönüştü. Yapılan peyzaj ve çevre düzenlemeleri sayesinde hem ziyaretçilerin konforu artırıldı hem de kalenin tarihi dokusu ön plana çıkarıldı.

Etkinlik Gebzelilerden Tam Not Aldı

Halka açık ve ücretsiz olarak sunulan etkinlikler boyunca Gebzeliler, hem tarihi bir mekânda vakit geçirme hem de kültür ve sanatla iç içe olma fırsatı buldu. Eskihisar Kalesi’nin ev sahipliği yaptığı bu özel program, katılımcıların hafızasında güzel anılar bıraktı. Gebze Belediyesi’nin kültürel etkinliklere verdiği önemle gerçekleşen bu organizasyon, bölge halkından tam not aldı.

(Emre KAHRAMAN)


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi
Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya Eğlendi Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya...
Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı
Milli İrade Meydanı’nda sinema keyfi bir başka güzel Milli İrade Meydanı’nda sinema keyfi bir başka...
Kocaeli'nin Marka Değerleri Kocaeli'nin Marka Değerleri
KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi
Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Eylül ayında gerçekleştirilecek Yetenek Sınavları öncesinde İzmit...

Haberi Oku