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Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya Eğlendi

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Enderun Çocuk Atölyem Parkta” etkinlikleri kapsamında Arapçeşme Mahallesi Şehit Şaban Töngel Parkında miniklere özel program gerçekleşti.

Gebze Belediyesi'nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya Eğlendi

01 Ağustos 2025 Cuma 09:52

 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği programda minikler kendileri için özel hazırlanan programda doyasıya eğlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen programda minikler doyasıya eğlendi. Çocuklar için oluşturulan etkinlik alanlarında ikramlarda da bulunuldu. Çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları, oyunlar ve aktivitelerin yer aldığı etkinlikler, miniklerin hem eğlendiği hem de öğrendiği dolu dolu bir yaz deneyimi sunuyor. Çocukların ailelerinin de katıldığı etkinlikler önümüzdeki haftalarda farklı mahallerde devam edecek.

(Erkan ERENLER)
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