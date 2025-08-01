Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya Eğlendi Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Enderun Çocuk Atölyem Parkta” etkinlikleri kapsamında Arapçeşme Mahallesi Şehit Şaban Töngel Parkında miniklere özel program gerçekleşti.

01 Ağustos 2025 Cuma 09:52