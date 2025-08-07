ASAYİŞ:
Kocaeli'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü kamyonla otomobil arasına sıkıştı

Kocaeli D100 Karayolu'nda hafriyat kamyonu ile otomobil arasında sıkışan motosiklet sürücüsü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan motosiklet kamyona saplandı.

07 Ağustos 2025 Perşembe 09:29

  Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken 38 ABC 479 plakalı Seat marka otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu arasına sıkıştı. Motosiklet sürücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletliyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hafriyat kamyonuna saplanan motosiklet, vatandaşlar tarafından zorlukla çıkarılarak yol kenarına götürüldü. 
  Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
