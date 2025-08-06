BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, ÇEKİCİ ELİNE ALIP İŞÇİLERE DESTEK VERDİ

BAŞKAN BIYIK ÇEKİCİ ELİNE ALDI
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilçede devam eden yeşil alan ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli alanlarda vakit geçirmesi için yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez işçilerin arasına katıldı, eline çekici alarak kauçuk zemin döşeme işine destek verdi.
DAHA GÜVENLİ ALANLAR TASARLIYORUZ
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, saha personeline kolaylıklar dileyerek “Parklarımızı sadece yeşil alan olarak değil, aynı zamanda güvenli ve modern yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyetini ön planda tutuyoruz” dedi. Çalışanlarla birlikte eline çekiç alıp kauçuk zemin döşemesi yapan Başkan Muzaffer Bıyık, bu davranışıyla hem işçilere moral verdi hem de örnek bir liderlik sergiledi. Vatandaşlar da Başkan Muzaffer Bıyık’ın sahadaki aktif tutumunu memnuniyetle karşıladı.
(Erkan ERENLER)