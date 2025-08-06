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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, ÇEKİCİ ELİNE ALIP İŞÇİLERE DESTEK VERDİ

Darıca’daki yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar kapsamında yenilenen parklarda, çocuklar için daha güvenli oyun alanları oluşturulurken Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık da çalışmaları yerinde inceledi. Eline çekici alan Başkan Muzaffer Bıyık, hem işçilere destek verdi hem de kauçuk zemin döşemesine yardım etti.

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, ÇEKİCİ ELİNE ALIP İŞÇİLERE DESTEK VERDİ

06 Ağustos 2025 Çarşamba 15:23

 Darıca’daki yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar kapsamında yenilenen parklarda, çocuklar için daha güvenli oyun alanları oluşturuluyor. Parklarda kullanılan darbe emici kauçuk zemin kaplamalar sayesinde çocukların oyun oynarken zarar görmesi engelleniyor.

BAŞKAN BIYIK ÇEKİCİ ELİNE ALDI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilçede devam eden yeşil alan ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli alanlarda vakit geçirmesi için yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez işçilerin arasına katıldı, eline çekici alarak kauçuk zemin döşeme işine destek verdi.

DAHA GÜVENLİ ALANLAR TASARLIYORUZ

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, saha personeline kolaylıklar dileyerek “Parklarımızı sadece yeşil alan olarak değil, aynı zamanda güvenli ve modern yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyetini ön planda tutuyoruz” dedi. Çalışanlarla birlikte eline çekiç alıp kauçuk zemin döşemesi yapan Başkan Muzaffer Bıyık, bu davranışıyla hem işçilere moral verdi hem de örnek bir liderlik sergiledi. Vatandaşlar da Başkan Muzaffer Bıyık’ın sahadaki aktif tutumunu memnuniyetle karşıladı.

(Erkan ERENLER)

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