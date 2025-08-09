GENEL:
Ormanya ve Kuzuyayla’nın keşif dolu Ağustos takvimi

Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayında doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için Ormanya ve Kuzuyayla’da dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Yürüyüşten bisiklete, gözlem turlarından sinema keyfine kadar her yaş grubuna hitap eden programlar, ay boyunca tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

09 Ağustos 2025 Cumartesi 09:32

 AĞUSTOS’TA DOĞAYA DAVET

Ağustos ayı boyunca Ormanya ve Kuzuyayla’da gerçekleştirilecek programlar, doğa tutkunlarına pek çok farklı deneyim sunuyor. Dağ bisikleti turları, gece yürüyüşleri, açık hava sinema gösterimleri, böcek ve kuş gözlem turları, çocuklar için özel olarak hazırlanan orman okulu atölyeleri, doğa yürüyüşleri ve sabah koşuları gibi etkinlikler bireysel katılımcıların yanı sıra aileler için de benzersiz deneyimler vadediyor.

 

DOĞAYI YAKINDAN TANIMA FIRSATI
Ormanya ve Kuzuyayla’da düzenlenecek flora ve fauna gözlem turları, katılımcılara doğayı yakından tanıma şansı sunuyor. Bölgelerin biyolojik çeşitliliği, uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek kuş ve böcek gözlem etkinliklerinde katılımcılara tanıtılacak. Doğayla baş başa keyifli vakit geçirmek isteyenler için hem eğitici hem de dinlendirici bir ortam oluşturulacak.

 

MİNİKLER İÇİN ORMAN OKULU EĞİTİMLERİ
Çocuklara yönelik hazırlanan Orman Okulu eğitimleri minik doğaseverlerin doğayı eğlenerek keşfetmesine imkân tanıyor. Doğa temelli atölye çalışmaları sayesinde çocuklar hem öğreniyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor. 7-14 yaş grubuna yönelik hazırlanan sekiz farklı doğa eğitimine Ormanya’nın sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapılabiliyor.

 

HER YAŞ GRUBUNA UYGUN PROGRAMLAR
Tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenirken, yaş gruplarına göre planlanan programlarla her yaştan katılımcı doğada keyifli vakit geçirme şansı buluyor. 18 yaş üstü bireyler için cumartesi sabah koşuları, çocuklar için özel tasarlanmış orman okulu eğitimleri gibi farklı etkinlikler takvimde yer alıyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, Ormanya için 0262 331 66 11, Kuzuyayla için ise 0533 526 80 80 numaralı telefonu arayabilir.

