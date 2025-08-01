Bahçem Çayırova projesinde çalışmalar sürüyor

Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği ve doğayla iç içe vakit geçirebileceği projeler için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda hazırlanan Bahçem Çayırova projesi kapsamında travers imalatı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Daha yeşil bir Çayırova için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği ve doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanları ilçeye kazandırmayı sürdürüyor. Bu bağlamda hazırlanan ve Çayırovalıların, sürdürülebilirlik anlayışıyla, toprağa dokunabileceği, yeşil alanlarda vakit geçirebileceği proje olan ‘Bahçem Çayırova’da çalışmalar devam ediyor. Şekerpınar Mahallesi’nde oluşturulan ve toplamda 12 bin metrekarelik alana sahip Bahçem Çayırova projesi kapsamında oluşturulan ‘Lavanta Bahçesi’nde geçtiğimiz günlerde ilk hasat gerçekleştirilmişti. Doğanın ekoloji dengesine de katkı sunan Lavanta Bahçesi’nde yapılan ilk hasadın ardından, Bahçem Çayırova projesi alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

DOĞA İLE BAĞ KURACAKLAR

Şekerpınar Mahallesi’nde hayat bulacak proje kapsamında 12 bin metrekarelik alanda, Çayırovalı ilçe sakinleri doğayla iç içe bir ortamda toprakla buluşabilecek. 7’den 70’e tüm Çayırovalıların toprağa dokunabildiği atölyeler, bostanlar, sera ve doğal yaşam alanlarıyla şekillenecek, atıklardan elde edilecek kompost ile şehir hayatı içinde doğayla yeniden bağ kurabilecek özel bir yaşam alanı olacak Bahçem Çayırova projesi kapsamında her şey düşünüldü.

TARIM ATÖLYELERİ VE SERA EĞİTİM ALANLARI

Tarım Atölyeleri, bostan Alanları, sera eğitim alanı, kümes hayvanları alanı ve aile katılımlı etkinlik alanlarının da olacağı Bahçem Çayırova’da, imalatlar devam ediyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında bostan alanları için travers imalatı ve çevre düzenlemeleri sürüyor. Projenin en kısa sürede tamamlanarak, 7’den 70’e tüm Çayırovalı ilçe sakinlerinin kullanımına açılması amaçlanıyor.



(Erkan ERENLER)