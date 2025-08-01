Bahçem Çayırova projesinde çalışmalar sürüyor

DOĞA İLE BAĞ KURACAKLAR
Şekerpınar Mahallesi’nde hayat bulacak proje kapsamında 12 bin metrekarelik alanda, Çayırovalı ilçe sakinleri doğayla iç içe bir ortamda toprakla buluşabilecek. 7’den 70’e tüm Çayırovalıların toprağa dokunabildiği atölyeler, bostanlar, sera ve doğal yaşam alanlarıyla şekillenecek, atıklardan elde edilecek kompost ile şehir hayatı içinde doğayla yeniden bağ kurabilecek özel bir yaşam alanı olacak Bahçem Çayırova projesi kapsamında her şey düşünüldü.
TARIM ATÖLYELERİ VE SERA EĞİTİM ALANLARI
Tarım Atölyeleri, bostan Alanları, sera eğitim alanı, kümes hayvanları alanı ve aile katılımlı etkinlik alanlarının da olacağı Bahçem Çayırova’da, imalatlar devam ediyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında bostan alanları için travers imalatı ve çevre düzenlemeleri sürüyor. Projenin en kısa sürede tamamlanarak, 7’den 70’e tüm Çayırovalı ilçe sakinlerinin kullanımına açılması amaçlanıyor.
(Erkan ERENLER)