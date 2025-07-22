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Tıkalı Gider Nasıl Açılır? | Pro Tesisat ile Kalıcı Çözüm

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen en yaygın tesisat sorunlarından biri tıkalı giderlerdir.

Tıkalı Gider Nasıl Açılır? | Pro Tesisat ile Kalıcı Çözüm

22 Temmuz 2025 Salı 17:50

Lavabo, banyo, mutfak veya tuvalet gibi alanlarda oluşan tıkanıklıklar hem hijyen hem de konfor açısından ciddi rahatsızlık yaratır. Bu yazımızda, tıkalı gider açma süreci hakkında merak edilenleri ve Pro Tesisat olarak sunduğumuz profesyonel hizmetleri detaylıca anlatıyoruz.

Gider Neden Tıkanır?

Gider tıkanıklıkları, genellikle kullanıcı hataları veya zamanla oluşan atık birikintileri nedeniyle meydana gelir. En yaygın nedenler şunlardır:

  • Mutfaklarda lavaboya dökülen yemek artıkları ve yağlar
  • Banyoda giderlere kaçan saç ve sabun kalıntıları
  • Tuvaletlere atılan peçete, hijyenik ürünler veya yabancı cisimler
  • Zaman içinde oluşan kireçlenme ve tortu

Bu unsurlar boru içerisinde birikerek suyun akışını engeller. Zamanla kötü kokular, taşma ve su geri tepmesi gibi sorunlara yol açar. İşte bu noktada tıkanıklık açma işlemi devreye girer.

Tıkalı Gider Açma Yöntemleri

1. Basit Ev Uygulamaları

Evde uygulanabilecek bazı yöntemler hafif tıkanıklıkları açmak için kullanılabilir. Örneğin; karbonat ve sirke karışımıyla yapılan doğal temizlik, bazı durumlarda işe yarayabilir. Ancak bu geçici bir çözümdür.

2. Kimyasal Açıcılar

Marketlerde satılan kimyasal açıcılar da kullanılabilir. Ancak bu ürünler borulara zarar verebilir, çevreye zararlıdır ve kesin çözüm sağlamaz.

3. Profesyonel Müdahale – Pro Tesisat Farkı

Pro Tesisat, gelişmiş cihazlar ve uzman kadrosu ile tıkalı giderleri kameralı sistemlerle tespit eder. Robot cihazlarla nokta atışı tıkanıklık açma işlemi gerçekleştirilir. Kırmadan, dökmeden ve ekstra masrafa yol açmadan kalıcı çözümler sunulur.

Su Kaçağı Tespiti Hizmeti

Tıkanıklıkların bazen nedeni borulardaki çatlaklar veya kırıklardır. Bu gibi durumlarda, su kaçağı tespiti büyük önem taşır. Pro Tesisat, termal kamera ve akustik dinleme cihazları kullanarak kaçakları milimetrik hassasiyetle tespit eder. Gereksiz duvar ya da zemin kırımı olmadan çözüm sağlar.

Neden Pro Tesisat?

  • 15+ yıllık tecrübe
  • Son teknoloji cihazlar
  • Hızlı, ekonomik ve garantili hizmet
  • 7/24 acil servis imkanı
  • İstanbul genelinde profesyonel ekipler

Tıkalı gider açma, tıkanıklık açma ve su kaçağı tespiti gibi tüm tesisat hizmetlerinde güvenilir çözüm ortağınız Pro Tesisat!

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Tesisat sorunlarınızı büyümeden çözmek için bizimle iletişime geçin. Pro Tesisat, tıkanıklıklarda kalıcı çözümün adıdır!

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