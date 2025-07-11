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Başkan Büyükgöz Şampiyonları Ağırladı

Uluslararası Balkanlar ve Türkiye’de düzenlenen çeşitli karate turnuvalarında derece elde eden Aksu Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları, antrenörleri Okan Aksu ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz Şampiyonları Ağırladı

11 Temmuz 2025 Cuma 09:48

 Ziyarette sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Büyükgöz, elde ettikleri başarılardan dolayı genç sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, “Gençlerimizin ulusal ve uluslararası arenada böylesi önemli dereceler elde etmesi bizleri gururlandırıyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gebze’mizi en iyi şekilde temsil ettiniz, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Aksu Spor Kulübü antrenörü Okan Aksu, Başkan Büyükgöz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

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