Ziyaretin sonunda Aksu Spor Kulübü antrenörü Okan Aksu, Başkan Büyükgöz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)
Başkan Büyükgöz Şampiyonları Ağırladı
Uluslararası Balkanlar ve Türkiye’de düzenlenen çeşitli karate turnuvalarında derece elde eden Aksu Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları, antrenörleri Okan Aksu ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.
Ziyaretin sonunda Aksu Spor Kulübü antrenörü Okan Aksu, Başkan Büyükgöz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.