Büyükşehir’in “Tematik Yaz Kampı” başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kılavuz Gençlik Merkezleri, lise öğrencilerine yönelik “Tematik Yaz Kampı” düzenliyor. Aytepe’deki Diriliş Gençlik Kamplarında gerçekleşecek buluşmada öğrenciler, yorucu bir eğitim yılının ardından hem dinlenebilecekleri hem de becerilerini geliştirebilecekleri bir kamp deneyimi yaşayacak.

KILAVUZ GENÇLİK’TE NE ARARSAN VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi olan ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik Merkezleri’nde gençlere farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet veriyor.

BİRÇOK ETKİNLİK PLANLANDI

Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kampları, 11-13 Ağustos tarihlerinde “Tematik Yaz Kampı’na” ev sahipliği yapacak. Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen kampta öğrenciler, hem eğlenerek öğrenecek, hem de spor yaparak enerjilerini atabilecek. Lise gurubu öğrencilerin yaz döneminden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için gerçekleştirilecek Tematik Yaz Kampı’nda gençlerin grup çalışmalarına katılacağı, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek eğlenip öğrenebileceği farklı türde etkinlikler planlandı.

GENÇLİK MERKEZİ TEMATİK YAZ KAMPI

Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu kamp programları, içerdiği etkinliklerle diğer merkezler tarafından parmakla gösteriliyor. Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten bir köşe olan Kılavuz Gençlik Kamplarında misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutuluyor. Kılavuz Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen Tematik Yaz Kampı’nda gençler unutulmaz bir serüvene atılarak doğada dopdolu bir 3 gün geçirecek. Gençler, lider ve eğitmenler eşliğinde doğa yürüyüşünden okçuluğa, Bilgi Patlamasından (Balon makinesi ile bilgi yarışması) Açık Hava Sanatına (Tuval boyama), Özgüven Atölyesi’nden (Psikoloji atölyesi) Birleştir ve Kazan’a (Bricks kutu oyunu), grup oyunlarından kamp ateşine kadar eğitici ve keyifli aktivitelerle kamp ruhunu doyasıya yaşayacak. Her saat farklı gruplarla gerçekleştirilecek etkinlikler gün boyu aktif olacak.



(Erkan ERENLER)