GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in “Tematik Yaz Kampı” başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kılavuz Gençlik Merkezleri, lise öğrencilerine yönelik “Tematik Yaz Kampı” düzenliyor. Aytepe’deki Diriliş Gençlik Kamplarında gerçekleşecek buluşmada öğrenciler, yorucu bir eğitim yılının ardından hem dinlenebilecekleri hem de becerilerini geliştirebilecekleri bir kamp deneyimi yaşayacak.

Büyükşehir'in 'Tematik Yaz Kampı” başlıyor

09 Ağustos 2025 Cumartesi 09:30

 KILAVUZ GENÇLİK’TE NE ARARSAN VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi olan ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik Merkezleri’nde gençlere farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet veriyor.

 

BİRÇOK ETKİNLİK PLANLANDI

Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kampları, 11-13 Ağustos tarihlerinde “Tematik Yaz Kampı’na” ev sahipliği yapacak. Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen kampta öğrenciler, hem eğlenerek öğrenecek, hem de spor yaparak enerjilerini atabilecek. Lise gurubu öğrencilerin yaz döneminden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için gerçekleştirilecek Tematik Yaz Kampı’nda gençlerin grup çalışmalarına katılacağı, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek eğlenip öğrenebileceği farklı türde etkinlikler planlandı.

 

GENÇLİK MERKEZİ TEMATİK YAZ KAMPI

Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu kamp programları, içerdiği etkinliklerle diğer merkezler tarafından parmakla gösteriliyor. Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten bir köşe olan Kılavuz Gençlik Kamplarında misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutuluyor. Kılavuz Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen Tematik Yaz Kampı’nda gençler unutulmaz bir serüvene atılarak doğada dopdolu bir 3 gün geçirecek. Gençler, lider ve eğitmenler eşliğinde doğa yürüyüşünden okçuluğa, Bilgi Patlamasından (Balon makinesi ile bilgi yarışması) Açık Hava Sanatına (Tuval boyama), Özgüven Atölyesi’nden (Psikoloji atölyesi) Birleştir ve Kazan’a (Bricks kutu oyunu), grup oyunlarından kamp ateşine kadar eğitici ve keyifli aktivitelerle kamp ruhunu doyasıya yaşayacak. Her saat farklı gruplarla gerçekleştirilecek etkinlikler gün boyu aktif olacak.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in ödüllü fotoğraf yarışmasına başvurular başladı Büyükşehir’in ödüllü fotoğraf yarışmasına...
Büyükşehir’den her kapıya bir gönül köprüsü Büyükşehir’den her kapıya bir gönül köprüsü
Büyükşehir, Kartepe’ye yeni itfaiye binası kazandırdı Büyükşehir, Kartepe’ye yeni itfaiye binası kazandırdı
Ormanya ve Kuzuyayla’nın keşif dolu Ağustos takvimi Ormanya ve Kuzuyayla’nın keşif dolu Ağustos takvimi
Metro tünelini açacak dev köstebekler geldi! Metro tünelini açacak dev köstebekler geldi!
İmam Zeynel Abidin Cemevi’nde sona gelindi İmam Zeynel Abidin Cemevi’nde sona gelindi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’in ödüllü fotoğraf yarışmasına...
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 12’ncisi düzenlenecek “4 Mevsim Kocaeli” adlı Ulusal...

Haberi Oku