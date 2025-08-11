ASAYİŞ:
Darıca'da fabrika yangını: 3 işletme hasar aldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, yan taraftaki polyester ve süs malzemeleri imalatı yapan işletmeye sıçradı. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Darıca'da fabrika yangını: 3 işletme hasar aldı

11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:27

 Yangın, Osmangazi Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, endüstriyel mutfak malzemeleri üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan ve polyester malzemeler ile süs eşyaları üreten, içerisinde boyahane ve elektrik bölümü de bulunan diğer işletmelere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumu ise iyi olduğu bildirildi. 3 işletme büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi. 
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 
