Hızır 41, Sındırgı’da depremzedelerin yanında

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hızır 41 afet ekibi, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kısa sürede ilçeye ulaşarak kent merkezinde konuşlandırıldı. Büyükşehir’in mobil mutfak tırı, Sındırgı ilçesinde depremzedelerin ve görevlilerin günlük yemek ihtiyacını karşılıyor.

Hızır 41, Sındırgı'da depremzedelerin yanında

12 Ağustos 2025 Salı 09:22

 AFET BÖLGELERİNDE HIZIR 41’İN HIZLI MÜDAHALESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli afetlerle mücadele eden kentlere hızır gibi yetişiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hemen hareket geçerek deprem bölgesine ulaşan ilk kurumların başında geldi. Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma ekibinin ardından afetlere hazırlık kapsamında sürekli aktif tuttuğu Hızır 41’i de Sındırgı’daki deprem bölgesine yönlendirdi. Ekipler, bölgedeki vatandaşların acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gün boyu sıcak ve besleyici yemeklerle destek sağlıyor.

 

GÜN BOYU SICAK YEMEK İKRAMI

Hızır 41 Afet Mutfağı, depremzedelerin yanı sıra sahada görev yapan ekiplere de gün boyunca sıcak yemek sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, zor günlerde vatandaşların yanında olmaya devam ederken, ihtiyaç duyulan her noktaya hızlı ve etkin şekilde ulaşmayı sürdürüyor.

(Erkan ERENLER)

