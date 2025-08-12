TÜRK DÜNYASI SİNEMACILARI ANKARA’DA BULUŞUYOR

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, Türk Dünyası Sinemacılar Birliği proje ortaklığında düzenlenecek olanTürk Dünyası Sinemacılar Forumu ve Ödüllü Beşhesel Film Gösterimi Ankara ve İstanbul da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte yedi bağımsız Türk Cumhuriyeti, özerk Türk cumhuriyetleri ve çeşitli Türk topluluklarından sinema meslek örgütleri ile önemli sinemacılar bir araya gelecek.





Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Federasyon olarak 2016 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, meslek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve basının çatı kuruluşlarıyla iş birliği içinde Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Sinemacılar Şurası, çalıştaylar ve uzun metrajlı film gösterimleri düzenledik. Bu etkinlikler, yedi Türk cumhuriyeti, özerk Türk cumhuriyetleri ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk sinemacılarıyla gerçekleştirildi.Şimdi de Türk Dünyası Sinamacılar Formu ve Ödüllü Belgesel Film gösterimi düzenliyoruz”dedi.





Gösterim ve Forumda sinemacı meslek örgütlerinin ortak çalışmaları, Türk dünyasında üretilen filmler, yıllık vizyon programları, ortak yapımlar, sinema bütçeleri ve sinema sektörünün sorunları masaya yatırılacak. Forumun çıktıları, her ülkenin yetkili kurumlarına iletilecek ve Türk Devletleri Teşkilatı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na raporlanacak.



