Yukarı Hereke'nin sağlık ihtiyacına yeni merkez





Başkan Söğüt, ziyaretin ardından sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyerek merkezin bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Merkezde görevli doktorlarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Söğüt, aile sağlığı merkezinin; Yukarı Hereke, Cumhuriyet ve 17 Ağustos Mahallelerine hizmet verdiğini belirterek, bölgede önemli bir ihtiyacın karşılandığını vurguladı. Sağlık merkezinin tamamen vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda projelendirildiğini ifade eden Başkan Söğüt, "Yukarı Hereke'de yaşayan hemşehrilerimizin talebi üzerine bu projeyi hayata geçirerek kısa sürede tamamladık. Aile Sağlığı Merkezimiz kısa süre önce hizmet vermeye ve bölgemizin önemli ihtiyacını karşılamaya başladı. Bizim için en değerli unsur vatandaşlarımızın sağlığı ve memnuniyetidir. Sizlerden gelen talepleri her zaman en doğru şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.