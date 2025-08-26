banner1182
Darıca'da "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği çocuklarla buluşuyor

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle, yaz boyunca her akşam farklı bir mahallede çocuklar için çeşitli gösteriler sahneleniyor. Proje kapsamında, geleneksel hale getirilen şenliklerle eğlencenin çocukların ayağına götürülmesi hedefleniyor. Etkinliklerde İbiş, Hacivat ile Karagöz ve çeşitli maskot gösterileri sunuluyor. Şarkılar ve çeşitli aktivitelerin de yer aldığı şenliklere, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösteriyor. Veliler, çocuklarının keyifli vakit geçirdiğini belirterek, etkinlik dolayısıyla Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti.

Darıca'da

26 Ağustos 2025 Salı 13:14

 "Çocuklarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz" 
 Çocukların mutluluğunu önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar her şeyden önemli. Yüzlerindeki bir gülümseme her şeye bedel. 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliği ile hem geçmişimiz olan orta oyunlarını yaşatmak hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aşılamak istedik. Her akşam farklı mahallemizde çocuklarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz" dedi. 
