Çocukların mutluluğunu önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar her şeyden önemli. Yüzlerindeki bir gülümseme her şeye bedel. 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliği ile hem geçmişimiz olan orta oyunlarını yaşatmak hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aşılamak istedik. Her akşam farklı mahallemizde çocuklarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz" dedi.