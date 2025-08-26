Darıca'da "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği çocuklarla buluşuyor
Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle, yaz boyunca her akşam farklı bir mahallede çocuklar için çeşitli gösteriler sahneleniyor. Proje kapsamında, geleneksel hale getirilen şenliklerle eğlencenin çocukların ayağına götürülmesi hedefleniyor. Etkinliklerde İbiş, Hacivat ile Karagöz ve çeşitli maskot gösterileri sunuluyor. Şarkılar ve çeşitli aktivitelerin de yer aldığı şenliklere, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösteriyor. Veliler, çocuklarının keyifli vakit geçirdiğini belirterek, etkinlik dolayısıyla Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti.