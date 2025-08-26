banner1182
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: “Şehrimizi en güçlü şekilde temsil edecek”

Kağıtspor, bir yıl aradan sonra Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne geri döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın yeni sezona daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Başkan Büyükakın: 'Şehrimizi en güçlü şekilde temsil edecek”

26 Ağustos 2025 Salı 13:18

 KOCAELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, sporun her branşına yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor Basketbol Takımı, Çağdaş Bodrumspor'un çekilme kararı almasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 1. Lig daveti aldı. Federasyonun bu kararı almasında, Kağıtspor Basketbol Takımı'na yapılan yatırımlar etkili oldu. Bu güzel haberi Kocaeli halkı ile paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın yeni sezona daha güçlü hazırlanacaklarını vurguladı. Başkan Büyükakın açıklamasında şunları söyledi:

 

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

“Sevgili sporseverler, çok güzel ve heyecan verici bir gelişmeyi sizlerle paylaşıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kulübümüze 2025-2026 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde yer almamız için resmi davet iletilmiştir. Bu büyük gururu memnuniyet ve sorumluluk bilinciyle karşılıyor; şehrimizin adını Birinci Lig’de en güçlü şekilde temsil etmek için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız; ligde en iyi şekilde mücadele ederek camiamızı ve Kocaeli’mizi başarıyla temsil etmektir."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor’da acil ödenmesi gereken günü gelmiş borç 150 milyon TL Kocaelispor’da acil ödenmesi gereken günü gelmiş...
Efe Güven: Efe Güven: "Kocaeli'de, Euroleague takımlarında...
Başkan Büyükgöz’den Gebzespor’a Moral Ziyareti Başkan Büyükgöz’den Gebzespor’a Moral Ziyareti
Başkan Çiftçi’den, basketbol takımına sezon öncesi ziyaret Başkan Çiftçi’den, basketbol takımına sezon...
Kocaeli Büyükşehir’den Samsun maçına özel ek sefer Kocaeli Büyükşehir’den Samsun maçına özel...
Gençler için bir futbol sahası da Alikahya’ya Gençler için bir futbol sahası da Alikahya’ya
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaelispor’da acil ödenmesi gereken günü...
Trendyol Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor’da basın sözcüsü Kadir Genç, borçsuzluk belgesi alınmamasıyla...

Haberi Oku