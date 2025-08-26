Başkan Büyükakın: “Şehrimizi en güçlü şekilde temsil edecek”

KOCAELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, sporun her branşına yaptığı yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor Basketbol Takımı, Çağdaş Bodrumspor'un çekilme kararı almasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 1. Lig daveti aldı. Federasyonun bu kararı almasında, Kağıtspor Basketbol Takımı'na yapılan yatırımlar etkili oldu. Bu güzel haberi Kocaeli halkı ile paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın yeni sezona daha güçlü hazırlanacaklarını vurguladı. Başkan Büyükakın açıklamasında şunları söyledi:

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

“Sevgili sporseverler, çok güzel ve heyecan verici bir gelişmeyi sizlerle paylaşıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kulübümüze 2025-2026 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde yer almamız için resmi davet iletilmiştir. Bu büyük gururu memnuniyet ve sorumluluk bilinciyle karşılıyor; şehrimizin adını Birinci Lig’de en güçlü şekilde temsil etmek için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız; ligde en iyi şekilde mücadele ederek camiamızı ve Kocaeli’mizi başarıyla temsil etmektir."