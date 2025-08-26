banner1182
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebzelilerden Gazze’ye Destek Yürüyüşü

Gebzeliler, Gazze’de yaşanan İsrail zulmünü kınamak için İlyasbey Camii’nden Gebze Millet Bahçesi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. “Nehirden Denize Özgür Filistin İçin Yürüyoruz” sloganıyla düzenlenen programa binlerce Gebzeli katıldı.

Gebzelilerden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

26 Ağustos 2025 Salı 13:21

 Yürüyüşe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

GAZZE BİR GÜN FETHEDİLECEK

Gebze Millet Bahçesi’nde sona eren yürüyüşün ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bir konuşma yaptı. Başkan Büyükgöz konuşmasında, “ Tarihte her zaman önce Şam fethedilmiş sonra Kudüs fethedilmiştir. Bu gün Şam şüphesiz bir şekilde fethedildi sıra Kudüs’te biz görmesek bile çocuklarımız görecek. Kudüs mutlaka fethedilecek ama fethin onuru, gururu bu milletin evlatlarına yakışır. Bu milletin evlatları bu gün Gazze’de yaşananları bu topraklarda yaşadı fakat hiçbir zaman özgürlüğünden, hürriyetinden, inandığı davasında, namusundan, şerefinden vazgeçmedi. Bu milletin evlatları yeniden dirilişin meşalesini yakacak. Gazze bir gün fethedilecek. Ama o Gazze’yi yeniden imar etmek, inşa etmek, adaletle yeniden o bölgeye hükmetmek için de bizim nerde nasıl durduğumuz çok önemli” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
AK Parti Heyetinden Başkan Büyükgöz’e Taziye Ziyareti AK Parti Heyetinden Başkan Büyükgöz’e Taziye...
Gebze Zabıta’dan Mevlana Kapalı Pazar Yerinde Rutin Denetim Gebze Zabıta’dan Mevlana Kapalı Pazar Yerinde...
6 TBM aynı anda kazı yapacak 6 TBM aynı anda kazı yapacak
Baraçlı’dan dev projeye kalite ve hız vurgusu Baraçlı’dan dev projeye kalite ve hız vurgusu
Sağlıklı ve Rahat Adımlar İçin Kifidis Ortopedik Terlik Modelleri Sağlıklı ve Rahat Adımlar İçin Kifidis Ortopedik...
Yaşanan yangın sonrası yürek burkan manzara Yaşanan yangın sonrası yürek burkan manzara
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

AK Parti Heyetinden Başkan Büyükgöz’e Taziye...
AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ile...

Haberi Oku