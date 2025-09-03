Kocaeli'nde tır devrildi, sürücü yaralandı: İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kaza, Körfez ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madeni yağ yüklü 41 AHG 506 plakalı tırın sürücüsü İ.Ç., Herek rampasını çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun ortasında devrilirken, sürücü tırın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA