Körfez Belediyesi, Spor Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren futbol okullarıyla çocuk ve gençlere yönelik spor eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Körfez Belediyesi, futbol okullarıyla yeni yetenekler keşfediyor

27 Ağustos 2025 Çarşamba 11:14

 Yaz ve kış dönemlerinde 16 farklı branşta açılan kurslarla spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda en çok ilgi gören branşlardan olan futbol okulunda, 2015-2018 doğumlu 750 öğrenci eğitim alıyor. Uzman antrenörler nezaretinde Körfez Belediyesi Spor Akademisi ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde verilen eğitimlerle, çocukların erken yaşta sistemli ve disiplinli bir şekilde futbolla tanışması, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 
 Hafta sonları gerçekleştirilen futbol okulu çalışmaları, Yarımca Halı Saha, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfezkent Spor Tesisleri ve Esentepe-Kuzey Spor Tesisleri olmak üzere 3 üç farklı noktada yapılıyor. 
   
 "Futbol okulumuzda sadece eğitim verilmiyor" 
 Körfez Belediyesi Futbol Koordinatörü Bilal Turgut, futbol okulunda eğitimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Büyük bir futbol ailesi olduklarını vurgulayan Turgut, "Futbol okulumuzda sadece eğitim verilmiyor, aynı zamanda gelecek vadeden yeni yetenekler akademiye alınarak lisanslı sporcu olma imkanı kazanıyor. Altyapı takımlarımızda kırmızı-beyaz forma ile sahalarda yer alabiliyorlar" ifadelerini kullandı. 
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün spora ve gençlere büyük önem verdiğini aktaran Turgut, şunları kaydetti: 
 "Başkanımız, ilçemize yeni spor salonları, sahalar ve tesisler kazandırıyor. 5 binin üzerinde sporcumuz ile Körfez'i bir spor şehri haline getirdik. Tesisleşme ve imkanların artmasıyla spordaki başarılarımız da artıyor. Sadece futbol değil, birçok branşta sporcular yetiştirip Kocaeli ve Türk sporuna yeni isimler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcu adaylarımızı bize katılmaya davet ediyoruz" 


İHA
