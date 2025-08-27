Taraftar istedi, Fettah Can konserinin saati değişti

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek Fettah Can konserinin saatini, aynı gün 19.00’da oynanacak Kocaelispor-Kayserispor Süper Lig maçı nedeniyle yarım saat ileriye aldı. İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek ve daha önce 21.00 olarak açıklanan konser saati, Kocaelispor taraftarının isteği ile 21.30’da başlayacak.

KOCAELİSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NEDENİYLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumartesi akşamı Milli İrade Meydanı’nda muhteşem bir konser düzenleyecek. Sevilen sanatçı Fettah Can’ın sahne alacağı konser kutlamalara coşku katacak. Büyükşehir Belediyesi söz konusu konserin saatini 21.00 olarak ilan etmişti. Aynı günde Kocaelispor, evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Yeşil-Siyahlı taraftarlar, Büyükşehir yönetimine konser saatinin ileri kaydırılmasıyla ilgili ricada bulundu. Maç çıkışı konser alanına gelmek isteyen taraftarın bu ricasını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, daha önce 21.00 olarak açıklanan konser saatini 21.30’a aldı.

KALBİMİZ KOCAELİSPOR İLE

Kocaelispor’un en büyük destekçisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak Kocaelispor-Kayserispor mücadelesinde yeşil-siyahlı temsilcimize başarılar diledi.



(Ömer İLGEÇ)