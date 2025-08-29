banner1182
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadeleye dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve “Milletimizin bağımsızlık iradesi tüm dünyaya örnek oldu” dedi.

Başkan Bıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

29 Ağustos 2025 Cuma 10:48

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bıyık mesajında, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadeleye dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 30 Ağustos Destanının bugün de bizlere yol gösteren gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği eşsiz kahramanlık destanının en büyük nişanelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Türk milletinin azim ve kararlılıkla neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 103 yıl önce yazılan bu destan, bugün bizlere yol gösteren bir gurur kaynağı olmaya devam etmektedir.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Bizlere düşen görev; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anmak, onların emaneti olan bu cennet vatanı korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.”

DARICA’DA KUTLAMALAR YAPILACAK

Öte yandan Darıca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Zafer yürüyüşü, konser ve resmi törenlerle Darıcalılar, milli bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Dudayev sahilinde Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Akşam saat 20.30’da ise Dudayev sahili amfi tiyatro alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlenecek. Konser öncesi saat 20.00’da ise Mini Marina önünden konser alanına kadar karadan ve denizden tekneler eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada tüm Darıcalıları zafer coşkusunu yaşamaya davet etti.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başiskele’de açık kalp ameliyatı için tüm hazırlıklar tamam! Başiskele’de açık kalp ameliyatı için tüm...
Darıca Belediyesi’nin ücretsiz kursları üniversite yolunu açtı Darıca Belediyesi’nin ücretsiz kursları üniversite...
Küçük Prens’e Çayırova’da büyük ilgi Küçük Prens’e Çayırova’da büyük ilgi
Dilovası’nda Okullar Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlanıyor Dilovası’nda Okullar Yeni Eğitim-Öğretim Yılına...
Darıca'da Darıca'da "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği çocuklarla...
Yukarı Hereke'nin sağlık ihtiyacına yeni merkez Yukarı Hereke'nin sağlık ihtiyacına yeni merkez
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başiskele’de açık kalp ameliyatı için...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de devam eden dev kavşak projesinde adeta açık kalp ameliyatı...

Haberi Oku