Başkan Bıyık’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bıyık mesajında, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadeleye dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 30 Ağustos Destanının bugün de bizlere yol gösteren gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği eşsiz kahramanlık destanının en büyük nişanelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Türk milletinin azim ve kararlılıkla neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 103 yıl önce yazılan bu destan, bugün bizlere yol gösteren bir gurur kaynağı olmaya devam etmektedir.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Bizlere düşen görev; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anmak, onların emaneti olan bu cennet vatanı korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.”

DARICA’DA KUTLAMALAR YAPILACAK

Öte yandan Darıca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Zafer yürüyüşü, konser ve resmi törenlerle Darıcalılar, milli bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak. 30 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Dudayev sahilinde Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Akşam saat 20.30’da ise Dudayev sahili amfi tiyatro alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlenecek. Konser öncesi saat 20.00’da ise Mini Marina önünden konser alanına kadar karadan ve denizden tekneler eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada tüm Darıcalıları zafer coşkusunu yaşamaya davet etti.



(Emre KAHRAMAN)