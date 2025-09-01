SPOR:
Abiş, minik sporcular ve anneleriyle sahada buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün minik sporcuları ve anneleriyle sahada bir araya gelerek anlamlı bir birlikteliğe imza attı.

01 Eylül 2025 Pazartesi 09:45

 BÜYÜKŞEHİR, KADIN FUTBOLUNU DESTEKLİYOR

Kadınların spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla birçok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’ne verdiği destekle kadın milli futbolcuların yetişmesine katkı sunuyor. Kocaeli’ni Anadolu Yıldızlar Ligi’nde (ANALİG) temsil eden kulüp, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası tarafından ziyaret edildi. Ziyarete katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, kadın futboluna ve minik sporcuların gelişimine verdikleri önemi bir kez daha ortaya koydu.

 

ANNELER VE ÇOCUKLAR SAHADA
İzmit Atatürk Spor Salonu’nun arkasındaki halı sahada gerçekleştirilen etkinlikte, minik futbolcular anneleriyle birlikte sahaya çıkarak unutulmaz anlar yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı organizasyonda anne ve çocuklar arasında penaltı yarışması düzenlendi, ardından ise keyifli bir dostluk maçı oynandı. Sporun birleştirici gücünü gözler önüne seren etkinlik, hem çocuklar hem de anneleri için eğlenceli ve anlamlı anlara sahne oldu.

 

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ’TEN TATLI JEST
Etkinliğin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, sahada mücadele eden anneler ve çocuklardan oluşan takıma baklava ikram etti. Katılımcıların moralini artıran bu jest ile etkinliğe tatlı bir kapanış yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımını desteklemeye yönelik projeleriyle örnek olmaya devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

