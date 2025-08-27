banner1182
CEMALETTİN KAFLI DUALARLA UĞURLANDI

Gebze’nin yetiştirdiği değerlerden önceki dönem Ak parti ilçe başkanı 25.dönem Kocaeli milletvekili Av Cemalettin Kaflı 54 yaşında vefat etti.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 21:02

 Beyefendi alçak gönüllü kişiliği ile tanınan Cemalettin Kaflıya Rabbim rahmeti ile muamele eylesin mekanı cennet makamı âli olsun 
25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'nın cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kalabalık cemaat katılımı ile toprağa verildi.

Kaflı'nın cenazesi, Yenikent Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Gebze Çoban Mustafapaşa Camisi'ne getirildi.

Daha sonra Kaflı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kaflı'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
CEMALETTİN KAFLI KİMDİR

1971 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Kaflı, ilkokulu Gebze İstasyon Mahallesi’nde, liseyi ise Gebze İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü’nde tamamlayan Kaflı, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
1996 yılından bu yana Gebze’de serbest avukatlık yapan Kaflı, 2006 yılında AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nda aktif görev aldı. 2012-2014 yılları arasında AK Parti Gebze İlçe Başkanı olarak görev yapan Kaflı, 25. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçilerek TBMM’de görev aldı.
Sivil toplum çalışmalarına da önem veren Kaflı; GİLMDER, Bilecikliler Derneği ve MÜSİAD gibi çeşitli dernek ve kuruluşlarda üye olarak yer aldı.
İngilizce ve Arapça bilen Cemalettin Kaflı, evli ve iki çocuk babasıydı.

